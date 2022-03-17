惡男闖民宅持刀強盜　可憐弱女嚇到不敢談和解...法官重判7年

▲桃園市范姓男子去年11月持刀入侵民宅，強盜7000元後逃逸。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市范姓男子去年11月間入侵民宅埋伏，見年輕女屋主上樓竟持刀架其脖子上恫嚇「不拿錢就強姦妳」，聲稱外面還有同夥接應，女子嚇壞了拿出7000元後才獲釋，范得手後逃逸無蹤。全案審理時，范辯稱因急需用錢才鋌而走險，法官認為，范男惡行導致女子身心受創，審結依加重強盜罪，判處7年有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，42歲的范姓男子去年11月28日下午2時許，手持童軍繩、刀子與砂輪機等工具，先以砂輪機破壞桃園市某區住家天井，潛入屋內埋伏躲在3樓，見年輕女屋主返家後以預藏刀子架其脖子上，恐嚇「不拿錢就要強姦妳」，誆稱外面有同夥接應等語，女子嚇得發抖只好拿出7000元給范男，范得手後隨即逃離，同時將作案用刀子、手套、童軍繩隨手丟棄民宅防火牆逃逸。

桃園警方獲報後循線逮捕范到案，桃檢調查時，范坦承犯行不諱，受害女子則指證歷歷，檢方依加重強盜罪嫌將他起訴。

桃園地院法官認為，范男體無殘缺竟以強盜獲取財物，所得錢財雖然不多，姑且可認非窮凶惡極，但入侵民宅且藏在女子住家埋伏，等待女子回家持刀犯案，惡行非輕，加上被害人甚至被嚇到告訴法院「真的太可怕，不願意出庭或調解」，法官於是依加重強盜罪，將范重判有期徒刑7年，本案還可上訴。

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