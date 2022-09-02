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苗栗通緝犯闖民宅...女大生嚇壞躲樓上　爸遠端監控急報警　

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣苗栗市於8月30日中午發生一起侵入住宅案，屋主女兒在2樓房間，聽到樓下有開門聲，甚為驚恐，立即聯絡在外的父親報案，父親利用遠端監視器觀看，發現確有不明人士侵入隨即報警，警方到達後發現不明侵入人士已逃逸，所幸無財物損失，已鎖定一名謝姓通緝犯涉有重嫌，目前積極查緝中。

▲▼苗栗市發生竊賊入侵民宅事件，屋主遠端監控報警，已鎖定特定對象。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗市發生男性通緝犯入侵民宅事件，屋主遠端監控報警，已鎖定特定對象。（圖／記者蔡文淵翻攝）

遭竊賊入侵的民宅位於苗栗市玉維路，從住家監視器拍到的畫面發現，一名頭戴鴨舌帽的男子，從氣窗伸入開門，闖進民宅，這時屋主讀大學一年級的女兒在２樓，發現異狀，趕緊將房門間鎖住，把燈關上，並傳簡訊給爸爸及鄰居求救，警方及里長趕到民宅，先將屋主女兒帶下樓再搜索屋內，但男子已經不知去向。

苗栗分局呼籲，民眾外出除了將大門上鎖外，氣窗常常忽略未上鎖，讓宵小有機可趁，建議民眾外出應將門窗均上鎖，另外建議可裝設網路攝影機，隨時關注家中狀況，避免遭宵小盯上而財物遭竊。本案經員警調閱監視器及附近訪查，已鎖定一名謝姓通緝犯涉有重嫌，目前積極查緝中，釐清案情。

▲▼苗栗市發生竊賊入侵民宅事件，屋主遠端監控報警，已鎖定特定對象。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗市發生陌生人入侵民宅事件，屋主遠端監控報警，已鎖定特定對象。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗市發生竊賊入侵民宅事件，屋主遠端監控報警，已鎖定特定對象。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗市發生竊賊入侵民宅事件，屋主遠端監控報警，已鎖定特定對象。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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