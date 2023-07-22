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桃園阿北遇「假同事真詐財」　員警一開視訊對方秒掛

記者楊熾興／桃園報導

桃園市67歲余姓男子接到自稱多年老同事通訊軟體電話，由於聲音簡直與老同事一模一樣，閒聊之餘欲向他借5萬元，想說金額不大於是前往銀行匯款，行員發現他所匯帳戶已列為警示帳戶，連忙通知警方，員警到場研判這是詐諞集團慣用的「猜猜我是誰」手法，立即以要求與對方視訊交談，此時歹徒秒掛電話，立即揭穿騙局。

▲警方和行員聯手揭穿假同事騙局。（圖／桃園警分局提供）

▲警方和行員聯手揭穿假同事騙局。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局埔子派出所昨日14時許接獲轄區金融機構通報，指稱有民眾疑似遭詐騙準備匯款，請員警到場協助。副所長姜之維及警員嚴譽到場瞭解，據被害人表示接到一位Line名稱為「喜事連連」的電話，對方自稱是久未連絡的老同事，與被害人攀談時，聲音與該位老友簡直一模一樣，於是不疑有他與對方聊起近況。

歹徒表示，因為疫情影響工作剛從對岸回來，眼下經濟拮据想向被害人借新臺幣5萬元解燃眉之急，被害人想幫老同事於是便到銀行準備匯款，行員卻發現余姓被害人準備匯款之帳戶已被列警示戶，且以電話向該楊姓友人查證，並無借款之事，員警研判這是詐諞集團慣用的「猜猜我是誰」詐騙手法。

恰巧此時「喜事連連」來電詢問狀況，員警偽稱行員請對方開啟手機視訊功能，讓余男確認是否為其楊姓老同事，詐騙嫌犯發現有異立即掛斷電話。余男發現自己被騙，氣得以LINE留言痛罵嫌犯，並向警方表示因為對方聲音太像了，加上借款不多所以相信對方，沒想到差點被騙。

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