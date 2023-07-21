控三立「不實新聞」！　黃珊珊赴北檢提告：加重誹謗求償百萬

▲黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）



記者詹宜庭／台北報導

三立新聞日前引用「變音人士」，以「獨！柯與朱通電 和黃健庭見面談2024藍白合」為標題，指稱民眾黨主席柯文哲已與國民黨主席朱立倫通話，並與黃健庭秘書長見面談藍白合。對此，柯文哲競選總幹事黃珊珊21日赴台北地檢署，提告三立新聞違反刑法《妨害名譽》及《誹謗罪》 、民事侵權行為賠償新台幣100萬元，更宣布民眾黨即日起拒絕參與該電視台所有政論節目。

黃珊珊受訪時表示，對於三立新聞不實報導，經過民眾黨說明並要求下架後，依然繼續播放，內容引用不明人士，故意捏造相關內容。因此，她要在此澄清，朱立倫與柯文哲在這段時間從未通過電話，更沒有朱立倫組閣說， 最重要的是，該事件如此重大，竟然沒有對民眾黨或相關人員進行任何查證。

黃珊珊開轟，三立新聞為了不實報導，扭曲事實、無中生有，意圖創造話題，甚至想捏造民眾黨參與宮廷政治與分贓政治，讓選民產生錯誤印象，意圖影響選舉結果，痛批「媒體不應該用這樣的方式，喪失新聞倫理。」

黃珊珊指出，民眾黨將提出民事、刑事訴訟，刑事告訴部分是違反《妨害名譽》及《誹謗罪》，民事部分則是提出損害賠償請求，要求賠償新台幣100萬元，今日會提出相關訴狀，並委託律師，進行相關訴訟處理。黃珊珊強調，民眾黨對三立新聞感到非常遺憾，從今日開始將拒絕參與三立電視台所有政論節目。