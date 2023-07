龍捲風侵襲米蘭　烏雲籠罩天空「殘骸飛空中」畫面曝光

▲義大利21日出現龍捲風。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

義大利近期除了受到熱浪影響之外,北部地區降下如網球般大小的冰雹,米蘭也出現風暴、降下大雨。依據當地居民分享的影片,當地21日出現龍捲風,殘骸飛上天空,天空被烏雲籠罩。

綜合外媒The Local等報導,義大利北部倫巴底部分地區經過風雨侵襲,到處都是倒下的樹木,建築物也受到波及。依據當地民眾拍攝到的影片,龍捲風侵襲傑薩泰(Gessate)及納維廖河畔切爾努斯科(Cernusco sul Naviglio)之間的街道。

米蘭消防部門表示,光是20日及21日期間,就接到100多通關於洪水、屋頂受損、樹木倒塌的電話。義大利氣象網站MeteoWeb指出,可能有人受傷。災情嚴重程度尚不清楚,但已知倒下的樹木擋住道路,多棟建築物屋頂被掀翻。

19日晚間,北部維內托大區(Veneto)突然降下冰雹,大小達到直徑10公分,如同一顆顆網球從天而降,依據影片,巨大的冰雹不斷從天空砸向地面,畫面彷彿災難電影。根據統計,這場冰雹造成至少110人受傷。

本周南歐出現強烈熱浪,造成義大利氣溫飆升,遠遠超出過往均溫。依據預報,義大利北部許多地區周末將出現陣雨及不穩定的天氣狀況。

Make sure you turn up your sound for this video,of the super sized hail stones in Mirano (Venice) Italy yesterday. pic.twitter.com/667DEHnx6Y