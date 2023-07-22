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龍捲風侵襲米蘭　烏雲籠罩天空「殘骸飛空中」畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲義大利21日出現龍捲風。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利近期除了受到熱浪影響之外，北部地區降下如網球般大小的冰雹，米蘭也出現風暴、降下大雨。依據當地居民分享的影片，當地21日出現龍捲風，殘骸飛上天空，天空被烏雲籠罩。

綜合外媒The Local等報導，義大利北部倫巴底部分地區經過風雨侵襲，到處都是倒下的樹木，建築物也受到波及。依據當地民眾拍攝到的影片，龍捲風侵襲傑薩泰（Gessate）及納維廖河畔切爾努斯科（Cernusco sul Naviglio）之間的街道。

米蘭消防部門表示，光是20日及21日期間，就接到100多通關於洪水、屋頂受損、樹木倒塌的電話。義大利氣象網站MeteoWeb指出，可能有人受傷。災情嚴重程度尚不清楚，但已知倒下的樹木擋住道路，多棟建築物屋頂被掀翻。

19日晚間，北部維內托大區（Veneto）突然降下冰雹，大小達到直徑10公分，如同一顆顆網球從天而降，依據影片，巨大的冰雹不斷從天空砸向地面，畫面彷彿災難電影。根據統計，這場冰雹造成至少110人受傷。

本周南歐出現強烈熱浪，造成義大利氣溫飆升，遠遠超出過往均溫。依據預報，義大利北部許多地區周末將出現陣雨及不穩定的天氣狀況。

▼義大利降下巨大冰雹。（圖／翻攝自推特）

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