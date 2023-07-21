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大陸 大陸焦點 特派現場

日又發現731細菌戰資料　陸外交部：惡行鐵證如山不容否認和抵賴

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

二戰日軍侵華期間曾經擁有許多細菌戰部隊，惡名昭彰的「731部隊」就是其中之一。日前有日本學者首次從日本厚生勞動省文件中，發現曾對華發動細菌戰的731部隊職員表等官方文件等相關資料。中國外交部發言人毛寧今（21）日指出，再次表明，「日本軍國主義發動細菌戰的惡行鐵證如山，不容否認和抵賴。」

有記者提問，「日前有日本學者首次從日本厚生勞動省文件中發現曾對華發動細菌戰的731部隊職員表等官方文件，其中詳細記錄了該部隊結構、隊員姓名和職銜，包括日本細菌戰元兇、731首任部隊長石井四郎的相關資料。中方對此有何評論?」

毛寧表示，第二次世界大戰期間，侵華日軍公然違反國際法，對中國人民發動令人髮指的細菌戰，進行慘無人道的人體活體實驗，犯下了反人類的滔天罪行。日本學者披露的日本官方資料再次表明，日本軍國主義發動細菌戰的惡行鐵證如山，不容否認和抵賴。

▲▼ 731部隊遺址模擬場景 。（圖／翻攝 網易）

▲ 731部隊遺址模擬場景 。（圖／翻攝 網易）

毛寧表示，「我們讚賞日本國內有識之士揭露和直面歷史真相的勇氣，日方應當認真傾聽國內外的正義呼聲，切實正視並深刻反省日本軍國主義的侵略歷史。消除遺毒，不要重蹈歷史覆轍。」

二戰期間，日本違反國際公法在中國秘密建立731部隊，進行大量人體實驗並實施大規模的細菌戰。731部隊成為日本策劃、組織和實施細菌戰的大本營。1945年8月，731部隊在敗退之際炸毀部分設施，留下現有舊址的基本格局。七三一舊址信息全面、證據確鑿、遺存完整、特徵清晰，是日本侵華細菌戰歷史的重要罪證。

至於日本戰敗後，隊長石井四郎逃過戰爭國際法庭的審判， 1959年10月9日因得喉癌病在東京死亡，終年67歲。

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