　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

重啟「黑海穀物協議」俄羅斯提條件了　要求聯合國3個月內達成

▲▼俄羅斯決定中止《黑海穀物協議》，恐對全球糧價產生影響。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲重返「黑海穀物協議」俄國提條件了，給聯合國3個月時間完成。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

俄羅斯19日表示，聯合國有3個月的時間執行雙方備忘錄上的條件，根據這份備忘錄，聯合國若希望莫斯科重返穀物協議談判桌，將協助俄羅斯農產品出口。

俄羅斯17日宣布退出黑海穀物協議，不滿聯合國提出協助俄羅斯糧食和肥料出口的承諾未兌現。

黑海穀物協議去年7月在聯合國和土耳其居間斡旋下達成，讓烏克蘭穀物得以重新運出黑海港口。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）當時暗示，莫斯科一旦退出協議，將代表協助俄國糧食和肥料出口的相關協議也一併終止。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，聯合國若希望莫斯科重返關於恢復烏克蘭出口的談判，則有責任執行與俄國的協議。

沙卡洛娃今天告訴俄羅斯衛星電台（Radio Sputnik）：「俄羅斯-聯合國備忘錄上寫道，我將引述…這項協議將實施3年，若一方意圖終止（俄羅斯或聯合國），必須提前3個月通知。我們已提前通知了。」

「因此，聯合國有3個月的時間達致具體結果。所以，不要急著到聯合國秘書處的麥克風前，而要利用這3個月的時間達到具體成果。若有具體成果，我們將重返這項議題的討論。」

▲▼俄國外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄國外交部發言人沙卡洛娃。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，烏克蘭糧食經由歐洲聯盟（EU）東部流通，引發當地農民不滿。他們表示，一來當地供應遭破壞，二來工廠會收購烏國糧食，吞到自家農作物的市場。

歐盟已允許保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克這5國可在國內禁售烏克蘭的小麥、玉米、油菜籽和葵花籽，但可以讓這些農作物過境出口至他處。以目前情況來說，這項措施將於9月中旬逐步取消。

法新社報導，波蘭農業部長特魯斯（Robert Telus）今天表示，烏克蘭鄰國呼籲歐盟延長預計9月15日到期的烏克蘭穀物進口禁令。

特魯斯說：「我們針對延長來自烏克蘭穀物的進口禁令至今年年底，已簽署一項5國聯合聲明，包含波蘭、保加利亞、匈牙利、斯洛伐克和羅馬尼亞。」

上述5國的農業部長在華沙開會，呼籲歐盟同意延長進口禁令。

ET快訊
Faye詹雯婷突出意外急送醫！　暫停所有工作
黃子佼點名爆料13藝人！　首吐真實原因
黃子佼打給張小燕痛哭2hr　他崩潰：怎麼見人？
黃子佼曝自殘現場　清醒哭問孟耿如「為何要救我」？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

重啟「黑海穀物協議」俄羅斯提條件了　要求聯合國3個月內達成

英MI6首長：普丁被迫與「瓦格納首腦」達成協議以求自保

瓦格納兵變後「首次公開露面」　普里格津疑似現身白俄羅斯

中國可能富不起來！經濟「5問題連爆」　專家預言最終結局

恐怖絕命車禍！卡車輪胎「突噴飛」　18歲正妹遭砸中慘死

白俄羅斯加強鎮壓反對派　知名記者遭逮捕最高判7年

中美洲外海發生「規模6.8地震」　薩爾瓦多、宏都拉斯有感

印度污水廠「高壓線斷落」電死16人　3國民警衛隊為救1人全慘死

阿爾及利亞巴士汽車對撞　至少34死12傷

泰國總理熱門人選皮塔「無法競選」　國會投票反對「二度提名」

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

救護車鳴笛趕救人！24歲女騎士不禮讓被狠撞　現場慘況曝

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

「最美里長」密戀半年！　陳紫渝：很珍惜這段感情

重啟「黑海穀物協議」俄羅斯提條件了　要求聯合國3個月內達成

英MI6首長：普丁被迫與「瓦格納首腦」達成協議以求自保

瓦格納兵變後「首次公開露面」　普里格津疑似現身白俄羅斯

中國可能富不起來！經濟「5問題連爆」　專家預言最終結局

恐怖絕命車禍！卡車輪胎「突噴飛」　18歲正妹遭砸中慘死

白俄羅斯加強鎮壓反對派　知名記者遭逮捕最高判7年

中美洲外海發生「規模6.8地震」　薩爾瓦多、宏都拉斯有感

印度污水廠「高壓線斷落」電死16人　3國民警衛隊為救1人全慘死

阿爾及利亞巴士汽車對撞　至少34死12傷

泰國總理熱門人選皮塔「無法競選」　國會投票反對「二度提名」

狼醫稱「轉移邪靈」侵犯母女！16歲少女回想崩潰：覺得自己很污穢

716遊行街訪「民眾黨黨代表」遭出征　Youtuber發4聲明回應四叉貓

別怕領養動物醫藥費高！新北動保處祭「保險補助」認養享福利

重啟「黑海穀物協議」俄羅斯提條件了　要求聯合國3個月內達成

芒果專業切法　駐日代表處曝「標準4步驟」讓日本人超驚訝

英MI6首長：普丁被迫與「瓦格納首腦」達成協議以求自保

瓦格納兵變後「首次公開露面」　普里格津疑似現身白俄羅斯

比基尼網美「海灘火辣直播」身材超暴力　鄉民看IG傻眼：腰超細

郭雪芙辣跳NewJeans新歌！　「10分鐘學會」粉絲敲碗完整版

HTC官網突「上架新機」！U23系列全員到齊　估1.5萬有找

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

國際熱門新聞

沒穿救生衣！韓海兵隊搜救「遭急流沖走」

台女拿光無人店的餃子　日本店家看監視器傻眼

中國經濟5問題連爆　專家預言最終結局

驚傳22歲女網紅突然身亡　家屬證實死因

男救野生小鹿一命　遭公司開除

喝下「朋友帶的酒」　下秒全家洗腎搶救

恐怖絕命車禍！18歲正妹慘死

金髮妹拳擊獲勝　「掀衣露乳」露點甩動慶祝

44度高溫不開冷氣　達美航空5乘客熱暈倒

白俄加強鎮壓反對派　知名記者遭逮捕

夫讓小王迎娶出軌妻　她痛哭完婚

哈利梅根傳婚姻觸礁　決定分開一段時間

中美洲外海6.8地震　無海嘯威脅未傳災損

印度高壓線斷落　電死16人6傷

更多熱門

相關新聞

英MI6首長：普丁被迫與瓦格納首腦達成協議以求自保

英MI6首長：普丁被迫與瓦格納首腦達成協議以求自保

英國秘密情報局局長摩爾19日表示，俄羅斯總統普丁別無選擇，只能跟傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津達成協議，才能夠終結上個月的那起短命兵變。

瓦格納兵變後首次露面　普里格津現身白俄

瓦格納兵變後首次露面　普里格津現身白俄

印太司令：俄烏戰爭後　美國可能是唯一大國

印太司令：俄烏戰爭後　美國可能是唯一大國

烏軍炸毀克里米亞軍火庫　大火延燒3小時

烏軍炸毀克里米亞軍火庫　大火延燒3小時

俄羅斯擴軍新計畫　調高徵兵年齡上限5年

俄羅斯擴軍新計畫　調高徵兵年齡上限5年

關鍵字：

黑海穀物協議黑海糧食協議俄烏戰爭糧食

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

黃子佼點名爆料13藝人！「做個交代才能放下」首吐原因

快訊／Faye詹雯婷突出意外急送醫！　「重摔傷勢曝光」暫停所有工作

快訊／黃子佼沉寂1個月首發文！

還有人睡覺不開冷氣？內行曝省錢妙招：超涼

館長粉專火速恢復原因曝！FB高層出手了

Melody爆奪前夫3上億房產！遭提告「離婚協議無效」

桃園1女遭亂刀砍死　兇嫌男被聲押

Sandy 4月兒「太像吳宗憲」：洗基因失敗

救護車鳴笛趕救人　騎士不禮讓相撞

Joeman新片「上傳3分鐘就被黃標」

foodpanda「全台8／9起收平台費」

黃子佼打給張小燕痛哭2hr！被鄰居逼出門崩潰

中彈員警二度回鍋　曾抱怨不適應

NONO涉性侵爆和朱海君「已經離婚」！　經紀人態度洩端倪

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面