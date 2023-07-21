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社會 社會焦點 保障人權

疑車速過快！139縣道過彎撞路樹　百萬跑車噴火狂燒...駕駛送醫

記者唐詠絮／彰化報導

1名24歲男子昨(20)日晚間駕駛1輛要價150餘萬元的TOYOTA 86跑車，行經彰化市139縣道虎崗路彎道時，疑似車速過快失控衝向路邊，撞斷路樹後翻覆，「轟」的燃起熊熊烈火，在民眾的協助下駕駛驚惶失措的爬出車外，但手腳擦挫傷送醫，至於肇事原因有待警方進一步調查。

▲駕駛疑車速過快失控自撞翻覆起火。（圖／民眾提供）

▲駕駛疑車速過快失控自撞翻覆起火。（圖／民眾提供，以下同）

▲駕駛疑車速過快失控自撞翻覆起火。（圖／民眾提供）

彰化警分局初步調查，昨（20）日晚間6點多，在彰化市虎崗路有輛車起火燃燒，立即到現場，研判疑車速過快導致車輛失控肇禍，所幸在民眾協助下，駕駛脫困逃過一劫， 消防局據報後立即前往佈水線灌救，將脫困駕駛手腳、腰部擦挫傷，緊急送醫院急救，但大火狂燒下，整輛百萬跑車也跟著燒成廢鐵。

▲駕駛疑車速過快失控自撞翻覆起火。（圖／民眾提供）

回顧139線今年發生事故，2名少年5月16日過彎時自撞路樹，其中陳姓男駕駛卡在樹幹中，送醫不治、後座的曾姓少年輕傷；7月6日一名陳姓騎士過彎時失控，撞到對向車道的機車，導致3人受傷；一名20歲江姓女子過彎時自摔，人被甩飛後撞擊路旁路樹及護欄，送醫不治，短短61天釀2死5傷。警方也呼籲用路人行經139縣道務必注意保持行車速度、並留意車前狀況，切勿飆快或壓車造成自身危險。

▲駕駛疑車速過快失控自撞翻覆起火。（圖／民眾提供）

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