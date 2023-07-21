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通緝男還債吵架太大聲...引警上門　「想開車落跑」秒被逮

▲33歲洪姓男子，在警方盤查身分時，藉機欲駕車竄逃被警方強制拉下車壓制逮捕，警方查出他是「三條通」，並起獲K毒，全案依法送辦及歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲33歲洪姓男子，在警方盤查身分時，藉機欲駕車竄逃被警方強制拉下車壓制逮捕，警方查出他是「三條通」，並起獲K毒，全案依法送辦及歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

33歲有毒品紀錄的洪姓男子，19日晚上8時許，因為欠債4萬元債務，與債權人陳姓男子等3人相約至民權路四段1處民宅協商，疑因談判破裂雙方吵了起來，被鄰居報警查處，洪男在警方盤查身分時，藉機欲駕車竄逃被警方強制拉下車壓制逮捕，警方查出他是「三條通」，並在起獲K毒，全案依法送辦。

▲33歲洪姓男子，在警方盤查身分時，藉機欲駕車竄逃被警方強制拉下車壓制逮捕，警方查出他是「三條通」，並起獲K毒，全案依法送辦及歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲33歲洪姓男子，在警方盤查身分時，藉機欲駕車竄逃被警方強制拉下車壓制逮捕，警方查出他是「三條通」，並起獲K毒，全案依法送辦及歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，二分局長樂派出所等多名警力據報到場，瞭解原由後就現場人等實施資料登記查詢。洪男以忘記身分證號為由，佯稱證件皮包放於車內欲前往拿取，不料碰到警覺心甚高之員警3人隨同前往查看，且在其開門上車之際員警還刻意以手腳拉抵門柱防止其關閉車門。員警一見洪嫌上車想發動車輛引擎來竄逃，巡佐顏琦晉、警員陳泓均兩人立即出手將其從駕駛座拉下，不料陳嫌仍持續不斷揮動雙臂抗拒反抗，也經員警施噴辣椒水後，強力壓制後成功上銬逮捕。

▲33歲洪姓男子，在警方盤查身分時，藉機欲駕車竄逃被警方強制拉下車壓制逮捕，警方查出他是「三條通」，並起獲K毒，全案依法送辦及歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經查證發現洪嫌於2023年7月中旬因涉嫌毒品案（2案）及傷害案（1案），分別為台南地方檢察署、台南地院發布通緝在逃；且後續員警也在其車上發現有1包0.3公克愷他命及2個吸食K盤等毒物，帶回派出所實施毒品及尿液檢驗均呈現毒品陽性反應。全案調查後將他依涉嫌毒品危害防制條例調查送辦，另3案通緝部分也依法解送南檢及台南地院歸案。

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