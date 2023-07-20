大學副教授不倫！狠逼女碩士南下墮胎：比較沒有眼線　下場慘了

▲東部一副教授和女學生發展師生戀，讓女學生懷孕墮胎。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者郭玗潔／綜合報導

東部某大學的蔡姓副教授在指導女碩士生論文時，和她發展師生戀導致懷孕，為了避人耳目，蔡男還逼女學生遠赴高雄診所墮胎。校方獲報後，以蔡男未能謹守師生分際及教師專業倫理，依違反「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」將他解聘，且1年內不得聘任為教師。蔡男不服，循序提起行政訴訟，遭高雄高等行政法院判決駁回。

判決指出，蔡姓副教授和女學生小柔（化名）發展師生戀及性關係，導致小柔懷孕墮胎之事，2019年遭網友於臉書社團上爆料外，校長信箱也接到相同的投書內容，學校因此組成性平會展開調查，結果認為蔡男雖不涉及性侵，但已違反防治準則，決議依教師法解聘蔡男，且1年不得聘任為教師。蔡男不服，循序提出行政訴訟。

蔡男表示，校方完全採納小柔說法，認定他在2017年、2019年逼小柔懷孕墮胎2次，不適合再任教，卻沒有實質證據，何況小柔曾在接受妨害名譽案件調查時，表示兩人是在他離婚後、2018年10月才交往發生性關係，可見小柔在2017年時受孕墮胎，與他並無關係，小柔前後說詞不一，校方調查報告又有許多版本，卻強行將小柔墮胎歸咎於他，讓他百口莫辯，只能提起行政訴訟自濟。

不過校方認為，蔡男擔任小柔指導教授時，兩人已互稱「老公、老婆」，蔡男出差時也帶小柔同行，蔡男更自承和小柔發生關係，還說「小柔是一個非常主動的女孩子，小柔很喜歡抱我」，小柔也表示蔡男北上出差時，會借住她家，而且她念書時就常出入蔡男住處，可見蔡男並沒有謹守師生倫理分際。

另外，蔡男2度於2017年11月20日、27日陪小柔到婦產科墮胎，小柔也表示當時懷胎2個月，「(墮胎意願)非常不高，我是被逼的」、「是在高雄，蔡師帶我去的」、「本來說要在台東，可是蔡師說去高雄比較好，沒有人認識他，比較沒有眼線，在台東的話容易被發現，因為他的學生太多了」，顯示蔡男在小柔就學時就與她發生關係。2019年3月小柔又再度墮胎，這次懷胎5個多月。

校方調查指出，蔡男和小柔自2016年7月認識、2018年8月蔡男離婚，至2019年3月兩方最後一次談話，共長達3年的時間，對於兩人親密行為之開始時間、次數、時間點，雙方說法雖不一致，但蔡男擔任小柔指導教授，性別意識相當不足，與學生發生性關係，在她懷孕後又要求她若不墮胎，必須離開大學，嚴重影響學習權益，已明確違反教師專業倫理，不適合繼續擔任教師。

法官認為，蔡男在離婚前就千里迢迢陪女學生到高雄墮胎，無非是為了防止婚外情曝光，卻辯稱自己出於關懷，單純陪伴學生就診、不知道她做什麼診療，說法難以採信。而後小柔被他前妻提告妨害名譽，為逃脫刑責，在證述時刻意將兩人交往日期延到他離婚之後，也可以理解。至於小柔聲稱第2次為蔡男墮胎，雖因證據不足難以採信，但仍無法推翻蔡男身為指導教授，卻違反教師專業倫理，學校處置合理，判蔡男敗訴。全案還可上訴。