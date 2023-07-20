　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大學副教授不倫！狠逼女碩士南下墮胎：比較沒有眼線　下場慘了

▲▼ 女大生七年沒穿內衣。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲東部一副教授和女學生發展師生戀，讓女學生懷孕墮胎。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者郭玗潔／綜合報導

東部某大學的蔡姓副教授在指導女碩士生論文時，和她發展師生戀導致懷孕，為了避人耳目，蔡男還逼女學生遠赴高雄診所墮胎。校方獲報後，以蔡男未能謹守師生分際及教師專業倫理，依違反「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」將他解聘，且1年內不得聘任為教師。蔡男不服，循序提起行政訴訟，遭高雄高等行政法院判決駁回。

判決指出，蔡姓副教授和女學生小柔（化名）發展師生戀及性關係，導致小柔懷孕墮胎之事，2019年遭網友於臉書社團上爆料外，校長信箱也接到相同的投書內容，學校因此組成性平會展開調查，結果認為蔡男雖不涉及性侵，但已違反防治準則，決議依教師法解聘蔡男，且1年不得聘任為教師。蔡男不服，循序提出行政訴訟。

蔡男表示，校方完全採納小柔說法，認定他在2017年、2019年逼小柔懷孕墮胎2次，不適合再任教，卻沒有實質證據，何況小柔曾在接受妨害名譽案件調查時，表示兩人是在他離婚後、2018年10月才交往發生性關係，可見小柔在2017年時受孕墮胎，與他並無關係，小柔前後說詞不一，校方調查報告又有許多版本，卻強行將小柔墮胎歸咎於他，讓他百口莫辯，只能提起行政訴訟自濟。

不過校方認為，蔡男擔任小柔指導教授時，兩人已互稱「老公、老婆」，蔡男出差時也帶小柔同行，蔡男更自承和小柔發生關係，還說「小柔是一個非常主動的女孩子，小柔很喜歡抱我」，小柔也表示蔡男北上出差時，會借住她家，而且她念書時就常出入蔡男住處，可見蔡男並沒有謹守師生倫理分際。

另外，蔡男2度於2017年11月20日、27日陪小柔到婦產科墮胎，小柔也表示當時懷胎2個月，「(墮胎意願)非常不高，我是被逼的」、「是在高雄，蔡師帶我去的」、「本來說要在台東，可是蔡師說去高雄比較好，沒有人認識他，比較沒有眼線，在台東的話容易被發現，因為他的學生太多了」，顯示蔡男在小柔就學時就與她發生關係。2019年3月小柔又再度墮胎，這次懷胎5個多月。

校方調查指出，蔡男和小柔自2016年7月認識、2018年8月蔡男離婚，至2019年3月兩方最後一次談話，共長達3年的時間，對於兩人親密行為之開始時間、次數、時間點，雙方說法雖不一致，但蔡男擔任小柔指導教授，性別意識相當不足，與學生發生性關係，在她懷孕後又要求她若不墮胎，必須離開大學，嚴重影響學習權益，已明確違反教師專業倫理，不適合繼續擔任教師。

法官認為，蔡男在離婚前就千里迢迢陪女學生到高雄墮胎，無非是為了防止婚外情曝光，卻辯稱自己出於關懷，單純陪伴學生就診、不知道她做什麼診療，說法難以採信。而後小柔被他前妻提告妨害名譽，為逃脫刑責，在證述時刻意將兩人交往日期延到他離婚之後，也可以理解。至於小柔聲稱第2次為蔡男墮胎，雖因證據不足難以採信，但仍無法推翻蔡男身為指導教授，卻違反教師專業倫理，學校處置合理，判蔡男敗訴。全案還可上訴。

ET快訊
杜蘇芮路徑大修！　歐洲模式預測「撞台灣」
冷氣「3秒墜地」砸死學霸　物理師：像被1公噸河馬猛撞
快訊／中和路樹突倒塌！　女路過慘壓樹底
冷氣砸死政大女「工人負全責」？　律師曝屋主也慘了
政大女遭冷氣砸死　高大成曝恐怖傷勢
快訊／粗心工人現身認「螺絲沒鎖好」　過失致死偵辦
快訊／Melody被爆「奪前夫上億房產」　首發聲曝近況
快訊／楊祐寧二寶出生：小天使來了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

喝酒喬債4人被嗆聲！4煞狠K欠債男強押上車　落網辯：送他回家

冷氣砸死政大女學生！警衛曝「偷偷施工」...屋主根本雙重違規

擁衝鋒槍+步槍「子彈1萬4千發」　就是不說來源...男子下場曝

快訊／貨櫃船高雄外海進水「不斷傾斜」　19船員棄船逃生1送醫

新北工安意外！工人木板踩空10公尺高墜落　全身傷送醫救治

誤信網路投資砸150萬　詐團還約到府收費！他火大報警逮2嫌

快訊／新北路樹突倒塌！女路過慘壓樹底　後背左腳受傷急送醫

冷氣17F掉下砸死女大生！勞工局「勒令停工」：最高處30萬罰鍰

高雄「冰品之亂」害生意慘！　左營知名冰店喊話：誰不想經營長久

女病患被櫃台搭訕！分手後怒砸諮商所招牌　心理師向渣男求償

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

情侶關房門玩「戳戳樂」　她少根筋狂敲：吃水餃嗎

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

野生象夜闖民宅偷香蕉　閒晃1小時調皮搞破壞！

喝酒喬債4人被嗆聲！4煞狠K欠債男強押上車　落網辯：送他回家

冷氣砸死政大女學生！警衛曝「偷偷施工」...屋主根本雙重違規

擁衝鋒槍+步槍「子彈1萬4千發」　就是不說來源...男子下場曝

快訊／貨櫃船高雄外海進水「不斷傾斜」　19船員棄船逃生1送醫

新北工安意外！工人木板踩空10公尺高墜落　全身傷送醫救治

誤信網路投資砸150萬　詐團還約到府收費！他火大報警逮2嫌

快訊／新北路樹突倒塌！女路過慘壓樹底　後背左腳受傷急送醫

冷氣17F掉下砸死女大生！勞工局「勒令停工」：最高處30萬罰鍰

高雄「冰品之亂」害生意慘！　左營知名冰店喊話：誰不想經營長久

女病患被櫃台搭訕！分手後怒砸諮商所招牌　心理師向渣男求償

星巴克 X BLACKPINK聯名7／25開賣！　隨行杯整個美翻天

蘇姿丰獲陽明交大名譽博士　中文開場！「call me Lisa」超親切

熱血建檔可救人一命　成功嶺阿兵哥熱烈響應

曾去出事大樓裝冷氣！　師傅曝安裝內幕：人幾乎懸空才裝好

韓國瑜出席全代會　游淑慧曝他私下談話：國民黨會面臨5個敵人

喝酒喬債4人被嗆聲！4煞狠K欠債男強押上車　落網辯：送他回家

莊銘淵要陳紫渝「避免花邊」　王婉諭：厭女文化應到此為止

冷氣砸死政大女學生！警衛曝「偷偷施工」...屋主根本雙重違規

先探／激情退燒基本面才是王道

戴愛玲認了是「11個孩子的媽」！　突宣布：不生了，好可怕

自製樂高食物定格動畫　搭配動作音效超擬真！

社會熱門新聞

即／冷氣機17樓掉落！21歲女等公車遭砸中命危

即／工人裝冷氣「17F掉落」！21歲女遭砸慘死

冷氣掉落恐怖瞬間曝光！板橋21歲女等公車遭砸亡

冷氣墜落砸死21歲女！工人稱「以為裝好了」

姊妹等公車！姐目睹妹被冷氣砸死「緊急跪地CPR」　

快訊／郭書瑤胞弟捲共諜案！20萬交保候傳

國家級射箭教練性侵女選手　二審加重判刑

救護車鳴笛趕救人　騎士不禮讓相撞

當自己救護車！小貨車「囂張逼車」闖紅燈

中彈員警二度回鍋　曾抱怨不適應

獨／冷氣砸死政大女！　住戶曝「17F違規安裝」

天降冷氣砸死政大女！粗心工人曝光

他「墜落山谷」失聯！　4天後找到已成冰冷遺體

快訊／又爆共諜案！扯鈴教練涉吸收士官兵遭聲押

更多熱門

相關新聞

防範學生實習遭性騷擾　教長：指導人員將納入規範

防範學生實習遭性騷擾　教長：指導人員將納入規範

行政院院會上周通過教育部擬具的 《性別平等教育法》修正草案，重點為禁止師生戀，但學生在實習時，也可能遭遇性騷擾問題，教育部長潘文忠今（20日）接受媒體聯訪時表示，教育部會評估，針對跟學生實習相關的指導人員納為規範，因為上述人員跟學生有直接接觸，但細部的流程作業，包括後續調查作業，會依照這兩天立法院教文會與朝野立委的結論進行後續規劃。

修法禁未成年師生戀　教長：將制定指引供學校參考

修法禁未成年師生戀　教長：將制定指引供學校參考

未成年嚴禁師生戀！教育部：成年者「利用權勢也不行」

未成年嚴禁師生戀！教育部：成年者「利用權勢也不行」

黃國昌被爆違建、侵佔國有地　柯文哲「搞不懂」：他自己要回應

黃國昌被爆違建、侵佔國有地　柯文哲「搞不懂」：他自己要回應

師生戀規範模糊　訂定明確規範

師生戀規範模糊　訂定明確規範

關鍵字：

教授師生戀

讀者迴響

熱門新聞

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

即／冷氣機17樓掉落！21歲女等公車遭砸中命危

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

即／工人裝冷氣「17F掉落」！21歲女遭砸慘死

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣玉兔波波胸

政大財政系女學生被冷氣砸死　校方證實：深感遺憾「已慰問家屬」

黃子佼1.2億豪宅扛房貸！陷0收入喊退出演藝圈

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

黃子佼點名爆料13藝人！「做個交代才能放下」首吐原因

高雄廟會邀到「超大咖南韓女神」！

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

黃子佼2萬字聲明　網友整理「110字懶人包」

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

還有人睡覺不開冷氣？內行曝省錢妙招：超涼

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面