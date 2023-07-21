黨魁皮塔失利　泰前進黨：將支持為泰黨候選人擔任總理

▲泰國前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）。（圖／路透）

中央社曼谷21日綜合外電報導

最近贏得泰國選舉的改革派政黨前進黨今天表示，在黨魁皮塔遭軍方和保王派國會議員阻撓後，前進黨將支持競爭對手為泰黨候選人擔任總理。

法新社報導，前進黨（Move Forward Party）表示，上週在國會選舉總理投票中，前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）被軍方任命的參議員否決後，前進黨將支持盟黨為泰黨（Pheu Thai）提名的候選人。

前進黨在5月選舉中贏得城市和年輕選民的支持，這些選民對十年來的軍事統治感到失望。前進黨表示，目前的要務不是總理職位，而是恢復文人政府。

前進黨秘書長猜他瓦（Chaitawat Tulathon）表示：「最重要的不是皮塔將成為總理，而是泰國將能夠成為一個民主國家。」

為泰黨被視為欽那瓦（Shinawatra）政治家族的工具，其成員包括2006年和2014年因軍事政變而被推翻的兩位前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）和盈拉（Yingluck Shinawatra）。為泰黨在國會大選得票排名第2，並加入前進黨籌組的8黨聯盟。

猜他瓦說：「前進黨將允許第2大黨為泰黨，成為8黨聯盟的主要政黨。在下次國會會議上，前進黨將投票給為泰黨的總理候選人，就像為泰黨曾投票給前進黨的總理候選人一樣。」

房地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）是為泰黨3名總理候選人之一，他在預定於27日舉行的下一次總理選舉投票中處於有利地位。

賽塔是一位深受泰國精英商界領袖喜愛的成功企業家，他被認為比皮塔更受建制派歡迎。