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新竹翁爬山突心肌梗塞！攤商夫妻暈倒　醫曝5大族群易受熱傷害

▲▼真的熱到暈！新竹翁爬山心梗發作　攤商夫妻熱到前後一起暈倒。（圖／記者陳凱分翻攝）

▲近日高溫炎熱，新竹地區不少民眾因為天氣太熱身體不適。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹縣傳出有老翁暈倒在步道上，意識不清、體溫高達41度，所幸被路過山友發現緊急送醫才撿回一命，成為今年入夏後熱傷害最嚴重的案例。除此之外，消防局還接獲夜市攤商、逛市場的老先生以及高溫下工作的移工等暈倒案件，全都因為「熱」所造成的身體不適。

新竹縣政府消防局17日中午11時接獲民眾報案，新豐鄉鳳崎步道上一名70歲翁意識不清暈倒，人員發現男子意識混亂、相當躁動，量測體溫高達41度，脈搏和呼吸也都超過正常標準值，推斷患者為熱中暑，立刻鬆開其衣物降溫並給予靜脈輸液及高濃度氧氣。送醫途中老翁狀態變得更糟，經十二導程心電圖機監測判讀結果為疑似心肌梗塞，趕緊後送醫院治療。

東元綜合醫院急救醫學教育中心主任簡振宇指出，患者為熱中暑造成的低血容性休克，心臟和肝酵素偏高，到院後一度轉為無意識並出現抽搐的狀況，緊急給予藥物和輸液後，穩定生命徵象轉至普通病房休養。

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▲▼真的熱到暈！新竹翁爬山心梗發作　攤商夫妻熱到前後一起暈倒。（圖／記者陳凱分翻攝）

▲面對高溫環境身體無法正常調節而出現的不適反應，輕為抽搐，嚴重時則可能會致命，老弱婦孺、病人、戶外與高溫下工作者以及身體散熱功能低者都容易送到熱傷害。

簡振宇說，患者經檢測後排除心肌梗塞，會出現異常的心律，可能是因為氣溫升高後人體血管擴張，再加上流汗讓身體水分蒸發使血液變得濃稠，容易出現冠狀動脈缺血現象，嚴重時可能會導致心肌受損，而脫水現象也會讓心跳加速，容易引發心律不整或心臟衰竭。簡振宇說，急診室熱傷害的案件最近有變多，但是像老翁這樣危急的狀況是今年熱急症首例。

另外，20日下午消防局也接獲湖口工業區某工廠35歲移工主訴肢體無力、無法行走，救護人員到場後，患者已經被抬至廠外，越南籍同事表示「他是在很熱的地方工作」。

竹東地區日前也發生攤商夫妻因熱不適，57歲的太太先因癲癇發作後暈倒，救護人員到場後隔壁攤商才又告知，婦人的丈夫也全身冒冷汗暈倒。推測兩人可能因擺攤整晚體力不支，大量流汗又沒喝水，太太過去有癲癇病史但不常發作，而先生則高血壓、糖尿病病史，從前一天晚上開始就沒進食。

簡振宇表示，面對高溫環境身體無法正常調節而出現的不適反應，輕為抽搐，嚴重時則可能會致命，老弱婦孺、病人、戶外與高溫下工作者以及身體散熱功能低者都容易送到熱傷害。減少熱傷害的發生，簡振宇建議民眾從事戶外活動時儘量穿著寬鬆、透氣的衣服，戴遮陽帽、撐傘防曬並隨時補充水份。

萬一發生熱傷害，儘快將患者移至陰涼處，接著解開衣物透氣，然後將濕毛巾或冰袋放至患者頸部、腋下、鼠蹊部等處散熱，意識清楚者給予稀釋電解質飲料，最後儘速送醫治療。

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