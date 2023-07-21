台灣工安被狂噓！油漆工墜3公尺送醫　「直白吐1句」讓醫護超衝擊

▲油漆工人因為懶，害自己雙腳踝粉碎性骨折。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

21歲政大女學霸昨（20）日遭墜落冷氣奪命，引起全台譁然，也讓台灣工安問題浮上檯面。就有醫護透露，曾有油漆工從高處墜落，被送到他們醫院手術，事後他詢問始末，對方的回答讓他相當衝擊。

一名醫護在PTT提到，自己常駐骨科病房，有一天瀏覽新進病患資料時，發現有位男性雙下肢骨折，原因是從高處墜落，「點開X光片一看，兩個腳踝粉碎性骨折，再看一下手術完的片子，嗯...醫生接得還不錯，但釘子打滿多的，看起來角度會受限，之後走路可能會容易痠痛。」

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後來，他到病房關心病患，也詢問對方是如何從高處墜落的？而該名病患表示，自己是一名油漆工，「我就從左邊的牆面擦到右邊的牆面，鋁梯放在左邊，懶得走過去了，又覺得沒有很高，想說跳下來就可以了。差不多快3公尺高吧！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

這番話讓原PO十分震驚，也不忘叮囑對方「好，那你下次知道不可以這樣了。」最後，他忍不住直言，「台灣的工安為什麼爛？這位油漆工大哥已經解答：因為懶。他只是害到自己，更多的是因為懶，而害到別人。」

拉回冷氣事件，21歲黃姓女大生20日下午1時11分，在板橋新埔捷運站2號出口附近等公車時，被一台重達33公斤的全新直立式窗型冷氣砸中頭部，她當場雙腿骨折、頭部大面積撕裂傷，失去生命跡象。而一旁目擊全程的姊姊趕緊蹲下替妹妹進行CPR，但黃女經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。

▲女大生遭17樓掉落的冷氣機砸中殞命。（圖／記者陳以昇攝）

負責安裝冷氣的李姓工人被依照過失致死罪移送新北地檢署，檢方訊後3萬元金額交保並限制住居。另外，勞檢處也已勒令現場停工，該案因涉及違反職安法相關規定將依法處罰，最高可處30萬罰鍰；而本事故亦涉及過失致死刑責，勞檢處將配合司法機關偵辦需要，提供相關調查資料，協助追究施工單位的違法責任。