敗光千萬祖產！台中巿富二代淪毒蟲　開保時捷運毒被逮

記者許權毅／台中報導

台中一名45歲黃姓男子父親在南屯、烏日高鐵站周圍有大量土地，留給黃男後，黃竟將土地賣光獲取千萬，將全數資金拿來買毒品、保時捷豪車，粗估約花15萬到20萬吸毒。警方日前鎖定剛從北部買毒回來的黃男，在文心路上一處停車場將他逮捕，車上被搜出274克安毒，全案依法送辦。

▲台中一名黃嫌敗光家中千萬祖產吸毒，甚至涉入販毒，被警方逮捕後，由台中地檢起訴在案。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



台中市刑大指出，去年底查獲一起毒品通緝犯案件，向上溯源後，鎖定一名45歲黃男涉有販毒重嫌，馬上成立專案小組，報請台中地點署指揮偵辦。警方利用科技整合情資系統，進行大數據分析，鎖定黃嫌前往桃園購買毒品返回台中，將車輛停在文心路與台灣大道附近一處停車場裡，大批員警見機不可失，馬上進行圍捕，順利將回黃男逮捕歸案。

黃嫌在要價300多萬的保時捷藏匿大量毒品，還自以為藏得天衣無縫，經員警仔細搜索後，在駕駛座、副駕駛座下方找到隱藏式抽屜，當場查扣安非他命8包（毛重274克）、K他命2包(毛重103公克)、大麻花1包(毛重1.7公克)、海洛因1包(毛重1.7公克)、注射針筒14支、電子磅砰1只、吸食器1組、現金17萬4,000元、手機2支及保時捷車輛1台等贓證物，訊後依毒品罪嫌移送偵辦，並經檢方偵結起訴在案。

據了解，黃嫌家中祖產價值千萬，倘若好好運用資金，還能安逸過上富二代生活，不料卻染上毒品惡習，敗光家中祖產，甚至從吸毒轉為販毒，如今狼狽遭逮，令現場員警感嘆毒品害人不淺。

台中刑大再次呼籲警方取締毒品犯罪刨根究底之決心絕不鬆懈，以確實保障市民生命健康，如民眾發現可疑不法情事，請立即向警察機關檢舉、報案，共同維護本市治安。