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北市3警查槍「毒藏排氣管」被線民拿走　他辯：不想增加工作量

▲▼ 楊定邦、江憲瑞、陳治中 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北投警分局偵查隊楊姓（上圖）等3名偵查員，依線民情報追查槍枝同時查獲疑安非他命毒品，卻將其轉讓給線民，被依法起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投警分局偵查隊楊姓等3名偵查員，前年據夏姓線民情報得知張姓通緝犯持有槍枝，但楊員卻將疑安非他命毒品塞進張嫌賓士車排氣管內，後聯繫夏民拿走毒品，全案經夏民告發，檢方依貪污治罪條例中侵占職務上非法持有公用私有財物等罪，起訴楊等3員。今（20日）法院首開庭，3人都聘請曾任檢察官、法官出身的律師辯護。

38歲楊員承認有將疑似毒品之物放入張嫌車輛排氣管內，但這件事都是他個人所為，本案其他當事人不知。對於，陳員製作不實公文給新北地院，他確實沒詳細稽核內容，更沒叫夏姓線民去拿排氣管之物品。

其辯護律師指出，搜索到的疑似神仙水之物，檢方無法證明內容物為何，故此部分當然不在起訴範圍內，至於疑安非他命的白色粉末是否為毒品，此為檢察官應正名部分，若該白色粉末根本無法正名「安非他命」，被起訴的罪名當然不存在。

曾任花蓮高分院法官的顏世翠律師說，楊在陳員簽完公文4分鐘後就點出（指電腦）可見沒看，既沒看就點出是行政疏失，沒明知犯意，而當時楊也表示他不想辦理，至於夏姓線民為何知是毒品，他也不知情。

▲▼ 楊定邦、江憲瑞、陳治中 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北投警分局偵查隊陳姓偵查員聘曾任檢察官律師替其辯護。（圖／記者黃宥寧攝）

34歲陳員否認犯行指出，當時只查到槍枝，沒查到疑毒品之物；公文是以回想當起情況記載內容，沒經過楊員指使。陳也聘曾任檢察官薛智友替其辯護說，當時現場只有槍彈，對於楊另將疑毒品之物放置排氣管自始至終都不知情，無起訴書所載有共同犯意聯絡。

48歲江員否認犯行說，不知道張嫌有毒品，更沒說「只辦理槍砲不辦毒品」，且沒有起訴書所載「受楊指使將疑毒品放排氣管」，江找前中檢主任檢察官顏偉哲辯護說，江傳給楊的訊息內容是無意中發現排氣管有東西，無法解讀是江去放的。

楊回憶當天勤務，「第一時間只想抓槍，發現疑似毒品之物，不想要增加工作量」，才選擇取出本想丟排水溝或垃圾桶，加上抓張嫌引起很大聲響，怕民眾會錄影又想不到怎銷毀，才會放排氣管，希望當車輛發動藉由溫度將該物破壞；更指出案發後與夏聯繫，是要約對方拿1萬元線民費，而該費用是以自己薪水支付，沒有收據，更沒有第三人在場。

對此，楊員辯護律師也聲請傳喚夏姓線民、前偵查隊隊長吳漢中，想證明夏民證述不可採，因為有給夏民1萬線民費，不需再給疑似毒品的物品。

▲▼ 楊定邦、江憲瑞、陳治中 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北投警分局偵查隊江姓偵查員現已調離原單位。（圖／記者黃宥寧攝）

蒞庭檢察官則表示，從楊陳述，交付線民費聲請傳喚對象不在現場，是由他轉述屬「傳聞證據」無傳喚必要。楊的律師補充表示「夏男是線民，警界都知道，很多警察配合過，都知道夏是收錢線民」，故傳喚吳漢中可佐證所述。

法官整理爭點3人有無公訴意旨的犯行，諭知9月4日續行準備程序，將當庭勘驗2020年8月27日查緝張嫌現場畫面。

起訴指出，2020年8月間，楊等員根據夏民提供張姓男子持有槍枝情報，在新莊區某停車場以通緝分身份逮捕他，並起獲貝瑞塔、仿金牛座手槍各1把及子彈10顆，另從張嫌身上查獲安非他命跟俗稱「神仙水」液態毒品，張事後被依持有槍械罪，處有期徒刑3年，併科罰金4萬元。

然而，楊員基於煙滅證據及庇護他人持有毒品罪，指示江員將安非他命藏在張嫌賓士車左邊排氣管內，再通知夏姓線民取走2公克安非他命，夏拿到後則施用完畢。

全案因夏男涉毒品案被起訴，向廉政署告發楊員等人，檢認楊、陳、江員涉煙滅證據、庇護他人持有第二級毒品、行使公文登載不實等罪，至於楊員另涉犯貪污治罪條例中「侵佔職務上持有非公用私有財物」及轉讓第二級毒品罪。

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