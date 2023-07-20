弘光科大攜手環保署舉辦能源創新夏令營　守護低碳綠能家園

▲光科技大學執行112年環保署計畫，邀請全國高中職學生參加「環境品質監測採樣實作暨綠色能源創新設計體驗夏令營」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／台中報導

弘光科技大學執行2023年環保署計畫，邀請全國高中職學生參加「環境品質監測採樣實作暨綠色能源創新設計體驗夏令營」，運用智慧監控無人機巡航設備進行環境監測，並教導學生將空拍圖與剖面圖匯入電腦，設計鋪設光電模板，讓高中職學生學習開發永續能源知識，因應變化急遽的環境及氣候。

全球今年夏季出現異常高溫，對穩定供電造成嚴峻考驗，努力開源及增加綠能用電將是非常重要的課題。弘光科大環境與安全衛生工程系系主任溫志中表示，今年攜手智慧科技應用系，一起推動「智慧環境監測與再生能源科技跨域整合−守護青山綠水與建構低碳永續綠能家園計畫」，凝聚老、中、青三代投入與傳承，加強環境教育推廣的廣度與深化。

課程一開始，由環安系副教授羅金翔說明如何應用無人機進行環境監測與守護低碳永續家園的意義與做法，接下來由智科系副主任陳富國說明無人機操作應注意事項後，分組帶至羽球場進行無人機實體操作練習，教導學員如何操作無人機定位與航拍。

▲學生透過競賽練習對無人機操作有了初步認識，也學習其他與無人機搭載載具的相關課程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

為了提升高中職學生對無人機操控的興趣，更安排分組競賽，學生操作無人機飛行通過指定的目標，每個參賽學生卯足全力練習，雖然比賽時，有人因不熟悉無人機操控撞到障礙物，或是飛了10分鐘始終無法完成任務，但是，學生透過競賽練習對無人機操作有了初步認識，也學習其他與無人機搭載載具的相關課程。

接續課程由環安系副教授王俊欽帶領學生進入實驗室實際體驗 PM2.5 與大腸桿菌群採樣過程，讓學生認識環境安全檢測的重要性；接著，延伸守護低碳永續綠能家園的課程，則由陳俊元老師說明再生能源對於低碳永續家園的重要性，示範將無人機空拍圖進行基地匯入與貼附，並以光電模板鋪設為例，教導學生如何進行現況圖與剖面圖繪製設計，才能在有限的基地上，規劃產出光電綠能的最大發電容量。

光華高工張同學說，他覺得無人機操作很有趣，因此看到報名訊息後，邀請同學一起報名參加，透過營隊及自行摸索，加深對再生能源的認識。東勢高工王同學指出，無人機與再生能源是未來的趨勢，才會報名參加體驗營，參加這個營隊，知道更多學校課本以外的專業知識，希望未來能有更多這類優質的營隊可以參加。