冷氣機「3秒墜地」砸死學霸　物理老師：像1公噸河馬猛撞

▲板橋冷氣機墜落，22歲女遭爆頭，送醫不治。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

絕命終結站真實版！新北市板橋區新埔捷運站2號出口附近一棟大樓，今（20）日下午驚傳施工意外，一台冷氣室外機從17露墜落，當場砸中一名正在等公車、21歲黃姓女大生，送醫搶救仍宣告不治。台中私立明道中學物理老師江長屹估算，33公斤的冷氣機約3秒鐘就墜地，依重力加速度計算，等於是被一頭重達一噸的河馬活活壓斃。

據了解，事發當時大樓17樓正在進行裝設冷氣工程，過程中整台全新未使用過的冷氣機不慎掉落，當場砸中黃女，其室外機重量約33公斤。

▲依據物理老師估算結果，死者猶如被成年河馬壓爆頭。（圖／明道中學老師江長屹提供）



江長屹指出，依據牛頓第二運動定律，17樓高度約51公尺高，33公斤冷氣機往下墜，到達地面時間約花3秒鐘，時速113.82公里，且在重力加速度下，其重量破千、達到1064公斤，約等於一頭成年雄性河馬的重量，換句話說，女學生就像被一頭重約1公噸的成年河馬活活壓斃。

附近監視器畫面曝光，只見黃女站在原地等公車，突然一台窗型冷氣機從天而降，當場重擊她的頭部，黃女隨即倒地不起，附近目擊者全嚇壞。警消獲報後趕赴現場處理，發現該名女子頭部大面積擦挫傷、雙腿骨折，已失去生命徵象，雖經緊急送醫搶救仍宣告不治。