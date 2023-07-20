響應「飢餓三十」人道救援！花蓮縣政府一日捐　關懷特況家庭

▲花蓮縣長徐榛蔚與局處首長代表致贈支票給台灣世界展望會，幫助花蓮急難特況家庭。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

7 ／20齊餓日！花蓮縣政府響應台灣世界展望會飢餓三十人道救援行動，今年以「翻轉危飢•救要現在」為主題，由縣府各局處同仁自發捐出一日餐費，募得388筆捐款共新台幣23萬2900元，幫助花蓮地區急難特況家庭。花蓮縣長徐榛蔚代表府內同仁們捐出餐費，拋磚引玉號召社會大眾一同關注花蓮弱勢家庭的需要。

▲花蓮縣政府響應展望會「飢餓三十」一日捐。



活動開始由迦南美地幼兒園熱情活潑的小朋友們，可愛唱跳出對未來的盼望與祝福。花蓮縣大家長徐榛蔚縣長感謝縣府同仁們的善舉，因為大家一點一滴的付出，支持展望會有機會能服務更多有需要的家庭與兒童。花蓮縣政府每年持續為弱勢家庭提供社會救助和物資發放，透過公私協力協助有需要的孩子和家庭，也讓花蓮成為一個幸福有愛的縣市，盼望這樣的溫暖和良善，形成很好的善循環，讓每個陷入急難特況的家庭都能得著幫助！

▲台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮處長感謝縣府同仁的愛心義舉。



徐榛蔚分享：「疫情解封後，團隊都動起來，盼望為鄉親帶來生活的改善。我們相信努力都有意義，且有價值。我們希望看見鄉親生活過得更好，遇到困難的時候，有人可以幫忙，畢竟誰都不敢保證，哪一天會不會有需要別人幫忙的時候，所以榛蔚很願意，當我們有能力的時候，能夠多付出一點，謝謝同仁們一起參與、一起打拚，我們一起努力讓花蓮更好！」

▲迦南美地幼兒園小朋友們唱跳「主恩典」、「雲上太陽」詩歌。



台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮區處長表示：「展望會每年透過飢餓三十援助國內外天災、糧荒、戰亂與急難威脅的人們，執行包括：緊急糧食補給和保障、難民醫療援助、天災救援與家園重建、心靈創傷關顧、營養與治療餵食、糧食技術支持；以及國內特況與急難家庭援助、兒童送餐/營養補充、社區防備災宣導等工作，這些事情又大又難，非常感謝縣府同仁及捐款人的支持，讓我們有機會延續這些國內外的服務事工。因疫情解封後，許多弱勢家庭尚未恢復生計，邀請社會大眾持續投注關心，一起成為展望會的支持者！」

