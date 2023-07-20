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響應「飢餓三十」人道救援！花蓮縣政府一日捐　關懷特況家庭

▲花蓮縣長徐榛蔚與局處首長代表致贈支票給台灣世界展望會幫助花蓮急難特況家庭。（圖／展望會提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚與局處首長代表致贈支票給台灣世界展望會，幫助花蓮急難特況家庭。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

7 ／20齊餓日！花蓮縣政府響應台灣世界展望會飢餓三十人道救援行動，今年以「翻轉危飢•救要現在」為主題，由縣府各局處同仁自發捐出一日餐費，募得388筆捐款共新台幣23萬2900元，幫助花蓮地區急難特況家庭。花蓮縣長徐榛蔚代表府內同仁們捐出餐費，拋磚引玉號召社會大眾一同關注花蓮弱勢家庭的需要。

▲花蓮縣長徐榛蔚與局處首長代表致贈支票給台灣世界展望會幫助花蓮急難特況家庭。（圖／展望會提供，下同）

花蓮縣政府響應展望會「飢餓三十」一日捐。

活動開始由迦南美地幼兒園熱情活潑的小朋友們，可愛唱跳出對未來的盼望與祝福。花蓮縣大家長徐榛蔚縣長感謝縣府同仁們的善舉，因為大家一點一滴的付出，支持展望會有機會能服務更多有需要的家庭與兒童。花蓮縣政府每年持續為弱勢家庭提供社會救助和物資發放，透過公私協力協助有需要的孩子和家庭，也讓花蓮成為一個幸福有愛的縣市，盼望這樣的溫暖和良善，形成很好的善循環，讓每個陷入急難特況的家庭都能得著幫助！

▲花蓮縣長徐榛蔚與局處首長代表致贈支票給台灣世界展望會幫助花蓮急難特況家庭。（圖／展望會提供，下同）

台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮處長感謝縣府同仁的愛心義舉。

徐榛蔚分享：「疫情解封後，團隊都動起來，盼望為鄉親帶來生活的改善。我們相信努力都有意義，且有價值。我們希望看見鄉親生活過得更好，遇到困難的時候，有人可以幫忙，畢竟誰都不敢保證，哪一天會不會有需要別人幫忙的時候，所以榛蔚很願意，當我們有能力的時候，能夠多付出一點，謝謝同仁們一起參與、一起打拚，我們一起努力讓花蓮更好！」

▲花蓮縣長徐榛蔚與局處首長代表致贈支票給台灣世界展望會幫助花蓮急難特況家庭。（圖／展望會提供，下同）

迦南美地幼兒園小朋友們唱跳「主恩典」、「雲上太陽」詩歌。

台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮區處長表示：「展望會每年透過飢餓三十援助國內外天災、糧荒、戰亂與急難威脅的人們，執行包括：緊急糧食補給和保障、難民醫療援助、天災救援與家園重建、心靈創傷關顧、營養與治療餵食、糧食技術支持；以及國內特況與急難家庭援助、兒童送餐/營養補充、社區防備災宣導等工作，這些事情又大又難，非常感謝縣府同仁及捐款人的支持，讓我們有機會延續這些國內外的服務事工。因疫情解封後，許多弱勢家庭尚未恢復生計，邀請社會大眾持續投注關心，一起成為展望會的支持者！」
 

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