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海外高中生返臺參加！世新大學廣電系營隊　特色課程深受歡迎

圖一：世新大學廣電營強勢回歸創下報名熱潮。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學廣電營強勢回歸創下報名熱潮。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

走出疫情影響，今年暑假全台學生營隊大爆發！在高中討論度非常高的世新大學廣電營，今年也強勢回歸，創下報名熱潮，經過篩選最終迎來83名學員，不僅有全台各地的高中生，也包含了華東台商子女學校、上海台商子女學校、馬來西亞吉隆坡臺灣學校以及越南胡志明市臺灣學校，都有學生特地回臺參加。世新大學校長陳清河在開幕式上歡迎大家，期待學員們透過5天4夜的營隊了解自身的無限潛能，並探索世新廣電系的特色與各組課程，深度了解世新大學頂尖的傳播教育環境。

圖二：世新大學廣電營結合理論與實務，課程豐富也需要出機拍攝作品。（圖／世新大學提供）

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▲ 世新大學廣電營結合理論與實務，課程豐富也需要出機拍攝作品。

第十屆世新廣電營籌備團隊介紹，今年營隊以「世紀馬戲團復興秀」為題設計，串聯世新廣電系招牌入門課程與大家喜愛的闖關大地遊戲，自7月17至21日在世新大學校園內進行。他們帶領高中生重回電視興起、馬戲表演沒落的二戰後期，期許他們在學習一系列影視音製作課程及實機拍攝剪輯後，創作出能復興一蹶不振娛樂產業的優秀作品。

總召李向晴表示，營隊主題也是呼應網路節目興起、傳統媒體逐漸凋零的現況，希望讓學員加深對廣電系的印象，也能藉由課程激發創意，對影視音的創作能有多元精彩的想法。

圖四：人氣YouTuber「快樂寶賤」也是世新校友，高中生學員與他熱情互動。（圖／世新大學提供）

▲ 人氣YouTuber「快樂寶賤」也是世新校友，高中生學員與他熱情互動。

為了開啟學員的創作大門，營隊邀請校內外專業師資，介紹攝影與收音設備入門操作、鏡頭語言符號意義、剪輯軟體處理操作、影視配音技巧運用、肢體律動賞析練習及實際出機拍攝等課程，豐富內容結合理論與實務，並安排校內攝影棚、副控室、錄音室參訪，並講解其中的運作模式。

此外，還有備受期待的畢業製作分享與名人講座，今年邀請的都是世新畢業校友，包括獲得新北市學生影像新星獎劇情片優選、入圍金穗獎的短片《跳繩》劇組，以及介紹K-POP流行資訊與生活的人氣YouTuber「快樂寶賤」，分享他們如何呈現完美的題材，成功吸引評審與大眾的目光。

圖三：從越南返臺參加世新廣電營的林寶彰，憧憬影視創作也計劃到世新升學。（圖／世新大學提供）

▲ 從越南返臺參加世新廣電營的林寶彰，憧憬影視創作也計劃到世新升學。

特地返臺參加世新廣電營的林寶彰，就讀越南胡志明市臺灣學校，今年將升上高三，原先計畫未來到歐美念電影學校，在經由學長姐推薦來到世新廣電營體驗後，他說「蠻確定要申請世新大學」，除了專業課程豐富、語言相通和親戚就近照顧等因素之外，也是一個很安全的選擇，不用一個人在國外處理生活與學業的大小事。

世新大學廣電系主任葉基固表示，他特別佩服每一年的籌備團隊，學生們不僅無償付出，奉獻時間、體力，最重要的還有那一股奮鬥的精神，這股精神也在廣電系學生的影視音創作中表露無遺。特別期待這群海內外的學生，未來回到世新校園，修習豐富多元的專業課程、研讀影視傳播理論、使用一流的傳播設備，朝著自身熱愛的領域努力前進。

圖五：世新大學廣電營邁入第十屆，世新大學校長陳清河出席開幕。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學廣電營邁入第十屆，世新大學校長陳清河出席開幕。

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