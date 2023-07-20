杜蘇芮路徑大修！歐洲模式預測「撞台灣」　氣象局：往南機率高

▲熱帶性低氣壓最快明天凌晨將生成輕颱杜蘇芮。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

「杜蘇芮」輕颱最快明天(21日)凌晨到白天生成，氣象粉專指歐洲模式最新一報路徑大修，「撞到台灣了」，不過後續高壓強弱才是關鍵。氣象局則表示，歐洲模式確實往北修正，但氣象局持保留態度，待後續觀察，目前仍認為通過台灣南方機會高，不管路徑如何走，下周一到四最靠台灣，外圍環流影響東部有雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，歐洲模式最新一報路徑大修，撞到台灣了，但別急著高潮，這只是第一報而已，晚點再來看看系集圖長什麼樣子，太平洋高氣壓硬挺程度是關鍵。

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▲歐洲模式最新一報路徑大修，撞到台灣。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象局預報員曾昭誠表示，熱帶性低氣壓預計明天(21日)凌晨到明天白天有機會生成今年第5號颱風「杜蘇芮」，確實歐洲預測模式最新一報路徑有往北修正，但氣象局目前仍持保留態度，這僅是第一次往北修正，仍待後續幾報預測模式觀察。

曾昭誠指出，若未來太平洋高壓高壓比較弱，路徑就會偏北從台灣東邊海域北上，也不排除登陸可能；若太平洋高壓比較強，路徑就會往呂宋島或巴士海峽前進，至於是否會發海警則要看接近台灣的距離。

曾昭誠說，目前氣象局認為未來路徑從台灣南方通過可能性仍高，不過目前路徑預測自下周一、下周二(24日~25日)過後不確定仍大，今起到周日(23日)則會穩定朝菲律賓東方洋面前進，後期路徑預測仍要持續觀察。

▲熱帶性低氣壓最新動態。（圖／氣象局）

針對未來一周降雨，曾昭誠說，不管未來颱風路徑如何走，下周一到下周四(24日~27日)最靠近台灣，東部都會受外圍環流影響，下周一到下周四(24日~27日)東半部、恆春半島有短暫陣雨，其他地區為午後雷陣雨，西半部降雨則要觀察颱風後期路徑影響。

溫度部分，未來一周高溫炎熱，東半部受外圍環流影響，高溫會低一點，各地有32到35度，颱風路徑預測下周一到下周四靠近過程，受颱風外圍沉降影響，西半部高溫有36度左右。

▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）