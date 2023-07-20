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瓦格納首腦普里格津：暫不投入烏克蘭戰爭

▲▼俄羅斯傭兵集團瓦格納的首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

▲傭兵組織瓦格納首腦普里格津。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）歷經一日兵變後表示，瓦格納戰士現階段不會在烏克蘭作戰，誓言要繼續在非洲經營瓦格納集團，不排除最終重返烏克蘭的可能性，同時再度批評俄羅斯入侵烏克蘭的行動一團糟。

綜合紐約時報等報導，普里格津現身白俄羅斯一座營地並向身穿軍裝的戰士發表談話，現場人數至少數百人。普里格津說，在部隊駐紮白俄羅斯期間，會把白俄羅斯的軍隊訓練成全世界第二厲害的部隊，「歡迎來到白俄羅斯的土地，我們打得很棒，為俄羅斯做出許多貢獻，現在前線發生的事情是種恥辱，我們不需要參與其中，現在我們需要的是等待能夠充分證明自己的那一刻」。

追蹤白俄羅斯軍事動向的組織Hajun認為，普里格津的這段影片可能是18日傍晚錄製。Hajun指出，在18日上午11時左右，一架與普里格津有關的私人飛機抵達白俄羅斯一處軍用機場；且在過去這一周，有8個大型車隊自俄羅斯邊境出發，前往白俄羅斯村莊采爾村（Tsel）附近新設立的帳篷營地，據傳此處就是瓦格納的新基地。

Hajun說明，車隊規模介於50輛至150輛之間，包括軍用卡車、貨車等，但車隊明顯沒有重型戰鬥裝備，顯示該組織被迫將其武器庫極大一部份歸還俄羅斯國防部。截至18日，白俄羅斯境內至少有2000名瓦格納戰士及500多件裝備。

專門研究俄羅斯軍事動向的獨立監測組織「衝突情報小組」 （Conflict Intelligence Team）軍事分析師萊維耶夫（Ruslan Leviev）則認為，瓦格納車隊也有挖掘機、推土機等，似乎正在把所有資產從俄羅斯控制區轉移出去，可能是為了不讓這些資產被俄羅斯沒收。

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