瓦格納首腦普里格津：暫不投入烏克蘭戰爭

▲傭兵組織瓦格納首腦普里格津。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)歷經一日兵變後表示,瓦格納戰士現階段不會在烏克蘭作戰,誓言要繼續在非洲經營瓦格納集團,不排除最終重返烏克蘭的可能性,同時再度批評俄羅斯入侵烏克蘭的行動一團糟。

綜合紐約時報等報導,普里格津現身白俄羅斯一座營地並向身穿軍裝的戰士發表談話,現場人數至少數百人。普里格津說,在部隊駐紮白俄羅斯期間,會把白俄羅斯的軍隊訓練成全世界第二厲害的部隊,「歡迎來到白俄羅斯的土地,我們打得很棒,為俄羅斯做出許多貢獻,現在前線發生的事情是種恥辱,我們不需要參與其中,現在我們需要的是等待能夠充分證明自己的那一刻」。

Video released by Prigozhin showing thousands of Wagner troops supposedly in Belarus. pic.twitter.com/Usujv5jarF