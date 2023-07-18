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太欠吃！超商獨家「紅豆奶油大福冰淇淋」　皮Q、內餡超香濃

▲▼7-11獨家開賣季節限定新品「LOTTE雪見大福冰淇淋－紅豆奶油」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11獨家開賣季節限定新品「LOTTE雪見大福冰淇淋－紅豆奶油」。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／綜合報導

天氣熱吃冰才爽！就有超商獨家開賣「紅豆奶油大福冰淇淋」，一口咬下的口感超豐富，大福外皮吃起來超Q彈，搭配滿滿的冰涼紅豆奶油內餡，幸福感整個大爆發；另外，超商經典「思樂冰」也於全台限定門市陸續販售，除了推出全新3款容量之外，還有2款新口味等喝。

7-11獨家開賣季節限定新品「LOTTE雪見大福冰淇淋－紅豆奶油」，由名古屋知名咖啡店客美多咖啡監製，使用北海道產紅豆製作小倉豆沙，一口咬下先是Q彈的大福外皮，接著會爆出香濃的紅豆奶油內餡，口感非常療癒，7/24起至8/8止可享第2件6折。

▲▼7-11獨家開賣季節限定新品「LOTTE雪見大福冰淇淋－紅豆奶油」。（圖／記者周姈姈攝）

▲打開是2顆大福冰淇淋。

▲▼7-11獨家開賣季節限定新品「LOTTE雪見大福冰淇淋－紅豆奶油」。（圖／記者周姈姈攝）

▲咬下就是滿滿的香濃紅豆奶油內餡。

不僅如此，7-11人氣飲品「思樂冰」即日起於全台限定門市陸續販售，分為特大杯45元、大杯39元及中杯30元共3種容量，除了經典的可口可樂風味之外，同步推出夏季限定「果漾蘋果風味蘇打」、「果漾檸檬風味汽水」2款全新口味，前者結合紅蘋果甜香及青蘋果滋味，層次豐富，後者則以黃金比例混搭萊姆與檸檬香。

▲▼7-11思樂冰 。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲思樂冰除了經典的可口可樂風味之外，還有最新「果漾蘋果風味蘇打」、「果漾檸檬風味汽水」2款口味。

▲▼好丘「山系剉冰」回歸了。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲絕美「山系剉冰」重磅回歸了。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供，下同）

好丘夏季限定「3大山系剉冰」回來了，是以日式刨冰作為基底，再把台灣3大高山景色神還原在冰品上，山峰飄著雲海及天然冰淇淋，可愛爆表，首推「玉山」，特意以日出為靈感打造成搶眼黃色，選用愛文芒果、甘草芭樂丁鋪滿山腰，冰山中藏著香草冰釀鳳梨，再淋上鳳梨果醬搭配薄荷特製的水果淋醬，最後山頂覆蓋著海鹽鮮奶油及芒果牛乳冰淇淋，每一口都超滿足。

▲▼好丘「山系剉冰」回歸了。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲阿里山是選用古早味配料搭配茶香。

▲▼好丘「山系剉冰」回歸了。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲合歡山吃得到各式鮮果的豐富口感。

再來的「阿里山」靈感來自滿山茶園，山腰上是自製蜜芋頭塊搭配地瓜圓，山腰間藏有仙草凍，並淋上特製阿薩姆奶茶醬，山頂則是海鹽鮮奶油及紅玉奶茶冰淇淋，古早味結合茶香的滋味超欠吃，最後是以繽紛粉色呈現花季的「合歡山」，選用玫瑰火龍果醬搭配新鮮蘋果丁，再點綴香甜荔枝，山腰間內藏蜜漬洛神花，最後蓋上海鹽奶霜、洛神冰淇淋，打造各式鮮果酸甜的豐富口感即日起於好丘信義店限定開賣，冰控們快衝。

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