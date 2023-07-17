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夏天就吃這個！超商「親民版涼麵」份量加倍　限時只要58元開吃

▲▼萊爾富親民特重級涼麵。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富「特重級涼麵」下殺5件290元，等於單件只要58元。（圖／萊爾富提供）

記者周姈姈／綜合報導

炎熱的天氣總讓人食慾不振，這時候來點清涼的涼麵最開胃！就有超商自即日起推出「特重級涼麵優惠」，最便宜單份只要58元開吃，且特重級涼麵較一般正常尺寸的涼麵麵體增量100g，現在只要用優惠價就能吃到加倍量。

萊爾富Hi-Life VIP APP整買零取推出「特重級涼麵系列任5件290元」優惠，即日起至7/25止限定，等於單件只要58元即可吃到，可任選的商品包含特重級原味麻醬涼麵、特重級辣味麻醬涼麵，且特重級涼麵會較一般正常尺寸的涼麵麵體增量100g，省荷包也吃得飽。

7-11於2001年推出在地首款鮮食便當「國民便當」，掀起超商便當銷售熱潮，當時更創下每周銷售上百萬個驚人紀錄；7-11即日起於全台逾超過6700間門市限量開賣最經典的「國民便當」，售價59元，除了商品包裝保留經典貼紙和品牌識別，口味更延續多年前的傳統調味。

▲▼7-11國民便當回歸。（圖／記者周姈姈攝）

▲這款「國民便當」只要銅板價59元。（圖／記者周姈姈攝，下同）

▲▼7-11國民便當回歸。（圖／記者周姈姈攝）

▲「59元國民便當」一盒就能吃到豆豉里肌肉、蒜味香腸、青蔥蛋、古早味炒酸菜、炒高麗菜Q彈冬粉以及辣味筍尾茸。

這款「59元國民便當」選用在地台南11號米種，整塊無骨里肌肉經8小時以獨家醬汁醃製入味後，再以堅持古法120天釀造的豆豉滷製烹調，呈現排骨鮮嫩口感及傳統風味，再搭配蒜味香腸、香烤蔥蛋，還有爽脆高麗菜拌炒的Q彈冬粉，最後佐以古早味炒酸菜、辣味筍尾茸，總共吃得到6道菜。

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