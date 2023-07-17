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只要49元爽吃！超商限定開賣「泰奶霜淇淋」　泰奶味超濃、微甜不膩

▲▼7-11開賣泰奶霜淇淋。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11限定門市開賣「泰奶霜淇淋」。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／綜合報導

夏天就要吃這一支！就有超商重磅開賣「泰奶霜淇淋」，還原道地泰奶茶香，每一口都充滿泰奶香、微甜不膩，即日起只在限定門市買得到，且還可享嚐鮮價49元；另外，超商經典「思樂冰」也於全台限定門市陸續販售，除了推出全新3款容量之外，還有2款新口味等喝。

7-11與米其林一星正宗泰式餐廳「頌丹樂」攜手合作，由主廚指導監製推出獨家「泰濃郁！奶茶風味霜淇淋」，使用泰國直輸紅茶葉，磨碎熬煮茶湯為基底帶出泰奶道地濃郁清香，即日起於限定門市販售，還可享嚐鮮價49元。

▲▼7-11開賣泰奶霜淇淋。（圖／記者周姈姈攝）

▲這支「泰濃郁！奶茶風味霜淇淋」吃起來是非常濃郁的泰奶香、微甜不膩。

不僅如此，7-11人氣飲品「思樂冰」即日起於全台限定門市陸續販售，分為特大杯45元、大杯39元及中杯30元共3種容量，除了經典的可口可樂風味之外，同步推出夏季限定「果漾蘋果風味蘇打」、「果漾檸檬風味汽水」2款全新口味，前者結合紅蘋果甜香及青蘋果滋味，層次豐富，後者則以黃金比例混搭萊姆與檸檬香。

▲▼7-11思樂冰 。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲思樂冰除了經典的可口可樂風味之外，還有最新「果漾蘋果風味蘇打」、「果漾檸檬風味汽水」2款口味。

▲▼好丘「山系剉冰」回歸了。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲絕美「山系剉冰」重磅回歸了。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供，下同）

好丘夏季限定「3大山系剉冰」回來了，是以日式刨冰作為基底，再把台灣3大高山景色神還原在冰品上，山峰飄著雲海及天然冰淇淋，可愛爆表，首推「玉山」，特意以日出為靈感打造成搶眼黃色，選用愛文芒果、甘草芭樂丁鋪滿山腰，冰山中藏著香草冰釀鳳梨，再淋上鳳梨果醬搭配薄荷特製的水果淋醬，最後山頂覆蓋著海鹽鮮奶油及芒果牛乳冰淇淋，每一口都超滿足。

▲▼好丘「山系剉冰」回歸了。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲阿里山是選用古早味配料搭配茶香。

▲▼好丘「山系剉冰」回歸了。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲合歡山吃得到各式鮮果的豐富口感。

再來的「阿里山」靈感來自滿山茶園，山腰上是自製蜜芋頭塊搭配地瓜圓，山腰間藏有仙草凍，並淋上特製阿薩姆奶茶醬，山頂則是海鹽鮮奶油及紅玉奶茶冰淇淋，古早味結合茶香的滋味超欠吃，最後是以繽紛粉色呈現花季的「合歡山」，選用玫瑰火龍果醬搭配新鮮蘋果丁，再點綴香甜荔枝，山腰間內藏蜜漬洛神花，最後蓋上海鹽奶霜、洛神冰淇淋，打造各式鮮果酸甜的豐富口感即日起於好丘信義店限定開賣，冰控們快衝。

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