杜蘇芮最快今晚生成　最新各國路徑出爐

▲最新各國電腦模式模擬熱帶系統未來路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）



記者陳俊宏／台北報導

今年第5號颱風「杜蘇芮」最快今天（20日）晚間生成！天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，下周路徑預報分歧大，預估以偏西路徑通過菲律賓呂宋島進入南海機會較高，仍需要持續追蹤觀察。最新各國電腦模式模擬路徑也出爐。

歐宗學在臉書說，今天台灣仍是處在太平洋高壓勢力邊緣的東南風環境中，大氣並不算穩定，午後熱對流雲系發展，仍然可能為各地山區以及西半部帶來局部較大雨勢，部分地區降雨會延續到夜間。

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歐宗學指出，預估類似的天氣型態將延續到周末，午後降雨熱區都偏向山區及西半部，東半部則是偶有局部短暫陣雨；下周天氣將會跟未來的杜蘇芮颱風有關，它的西行路徑有多偏北，將左右台灣各地的天氣型態。

▼熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）



歐宗學分析，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，未來1-2天將進一步增強為颱風杜蘇芮，預估周日前都會在菲律賓東方海面發展活動，對台灣還沒有影響；下周的路徑預報分歧大，預估以偏西路徑通過菲律賓呂宋島進入南海機會較高，仍需要持續追蹤觀察。

歐宗學表示，不過，依目前的路徑趨勢大略估計的話，東南部、花東至恆春半島地區下周一至下周三降雨機會高，其他地區則大致是午後陣雨天氣；另外，要留意台灣東南部海面、巴士海峽、台灣海峽南部在這幾天也都容易有較大風浪，影響範圍及持續時間都要觀察未來預報變化而定。

中央氣象局預報員黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨2時生成一個熱帶性低氣壓，今晚到周五凌晨可能增強成颱風，強度預估中颱，但也不排除更強，預估走西北西，通過菲律賓呂宋島往廣東沿海前進；影響台灣時間以下周一到下周三為主，目前預報東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，但仍要再觀察。