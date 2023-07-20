做負責任的登山人！Youth Camp屏風山3天2夜　實踐無痕山林

▲行前登山安全講座。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處暑假期間為高中學生舉辦Youth Camp活動，在專業登山教練的帶領下，一群高中學生走進屏風山區進行3天2夜的登山課程，從登山的過程中不僅學習登山的觀念和技能，也融入無痕山林（LNT）7項原則的實踐，學習如何在登山及野外活動中，以實際行動把對山林的干擾降到最低，維護山林的原貌。

此次幾乎所有學員都是第一次接受到這樣專業的登山教育課程，3天課程結束後，紛紛表示不僅收穫滿滿，更深刻體驗到團員之間在登山過程中的互助和情誼。

太管處表示，這項課程的設計主要是讓學員在登山過程的每個細節中，學習並落實「為自己負責」、「為環境負責」、「為山友負責」。所以活動開始之前課程就已開始，教練開始指導學員如何做登山前的準備，包括評估自己的身體、體能狀況、登山裝備的準備等等。

活動中則從基礎的技能開始，學習如何打包及調整登山揹包、穿著、繫登山鞋鞋帶、使用登山杖、地圖判讀與使用指北針，可以讓登山行進間安全又減輕負擔；如何準備登山食材及炊煮，可以兼顧營養又可以減輕背包重量，並將垃圾量降到最低；行進間如何安排團員的順序、速度控制、休息的方式、安全通過各種地形；在過夜的營地及避難山屋中，學習如何選擇營地、紮營、使用生態廁所；如果在沒有生態廁所的地方，除了選擇隱密的地方方便外，連如何挖貓洞上廁所，才能降低對環境的影響又兼顧登山禮儀，都是一門學問，也是課程中的重點。

此外，整個登山活動中，包括行進間、途中休息、山屋及營地的使用等細節，如何尊重其他同時來登山的山友，注意登山禮儀。還有，登山過程中可能遇到的風險，及如何做風險管理，例如遇到迷途、高山症、失溫、天候不佳等狀況時，自己及同行的夥伴該如何處置，才能將風險降到最低…。這些都是這項活動的重點。

活動主要是從屏風山登山口走到屏風山屋，並在屏風山屋外的松針營地紮營過夜。這段路程山徑起伏，也需橫渡小溪，有新式的避難山屋及友善環境的生態廁所，也有寬闊的營地可以紮營授課，沿途環境自然原始，適合登山教育課程及山野體驗。為了將課程內容落實在登山活動的過程中，每個學員除了須背負個人的裝備外，也須分擔公糧及炊具等公用的裝備。

太管處特別安排3位專業教練在20位學員中，除了在定點授課外，也在登山行進途中善用現地環境適時指導，使每位學員都能充分學習到各種應變的技能及觀念，確保學習成效，也提升活動的安全性。

活動最後，每個學員分享這3天學到的一件事，有人體會到原來登山過程中，只要注意更多細節就可以對環境更友善；有人學到如何打包揹包、使用登山杖能減輕體能的負擔；有人以切身的經驗了解如何面對迷途和高山症；有人則因為行進速度較慢，一路感受到夥伴和教練的鼓勵與照顧而感動淚崩；而讓多數人感受最深刻的是，3天來夥伴們在山林間所建立起的情誼，有學員在活動結束返程中完成一首動人的新詩「那幅屬於我們二十人的畫」，為參加活動的每個人留下深刻的印記。

太管處強調，國家公園不只保護自然人文環境，更是人們探索體驗的場域。這項活動結合登山教育與環境教育的內涵，同時以高中生為參與對象，向下紮根，期望藉由活動不只學習到登山及自然環境的知識、技能，也能引領學生體驗台灣山域之美，不只學習作為一個負責任的登山者，更進而成為守護台灣環境的公民。

