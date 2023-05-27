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女攀中橫四辣屏風山！肺水腫「暈倒2次」　黑鷹吊掛下山送醫

▲▼ 空勤總隊執行花蓮秀林鄉屏風山山難搜救任務。（圖／內政部空中勤務總隊）

▲空勤總隊執行花蓮秀林鄉屏風山山難搜救任務。（圖／內政部空中勤務總隊）

記者蔡怡萍／花蓮報導

空勤總隊花蓮駐地今（27）日中午接獲通報，表示在花蓮秀林鄉屏風山有2名登山客結伴同行，其中1名54歲女性卻出現肺水腫、心臟不適，甚至體力不支暈倒2次，情況危急，立刻出動黑鷹直升機趕赴救援，成功將女子與夥伴救下，隨後送往醫院進行治療。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊，27日午間接獲總隊勤務指揮中心通知，位於花蓮縣秀林鄉屏風山（被稱為中橫四辣中的大辣）有2人登山隊伍，其中54歲江姓女隊友疑似高山肺水腫、心悸、心臟不適、嘔吐、發冷，過程中還暈倒2 次，極為不舒服，深怕影響生命安全。

總隊在接獲花蓮縣消防局申請後，立即派遣駐地花蓮黑鷹直升機，編號NA-711執行高山救援任務，於午間13時10分起飛，沿花蓮機場北面爬高至10000呎定向目標區，在13時54分抵達目標區，實施高低空偵察並辨識、確認目標後，機組員實施飛機馬力檢查，經風險評估及救援提示後，由搜救員吊掛出艙至地面吊掛患者，於14時17分將江姓傷患吊掛上機，隨即定向飛往德興棒球場，在14時50分順利落地，後續由花蓮縣消防局安排救護車轉診救醫。

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