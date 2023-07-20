快訊／台南新營凌晨民宅火警　1樓竄出大量濃煙

▲台南市新營區民族路一處民宅20日凌晨發生火警，1樓處冒出大量濃煙。（圖／民眾提供，下同）
記者林悅／台南報導
台南市新營區民族路一處民宅20日凌晨0時3分許發生火警，1樓處冒出大量濃煙。台南市消防局出動第一大隊所屬新營等消防分隊15車28人前往搶救，並接駁水線全力射水搶救下，火勢於在10分鐘內迅速撲滅。
火勢撲列後，消防人員馬上進行殘火處理及排煙作業，研判是1樓客廳門口雜物燃燒，且未裝設住宅用警報器，幸好在消防人員引導民眾逃生下，無人員傷亡，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。
▲台南市新營區民族路一處民宅20日凌晨發生火警，1樓處冒出大量濃煙。（圖／民眾提供，下同）
記者林悅／台南報導
台南市新營區民族路一處民宅20日凌晨0時3分許發生火警，1樓處冒出大量濃煙。台南市消防局出動第一大隊所屬新營等消防分隊15車28人前往搶救，並接駁水線全力射水搶救下，火勢於在10分鐘內迅速撲滅。
火勢撲列後，消防人員馬上進行殘火處理及排煙作業，研判是1樓客廳門口雜物燃燒，且未裝設住宅用警報器，幸好在消防人員引導民眾逃生下，無人員傷亡，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。
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