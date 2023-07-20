快訊／台南新營凌晨民宅火警　1樓竄出大量濃煙

社團法人台南市好人好事運動協會，選出2023年台南市好人好事當選人共16人，其中曾之婕是唯一一位市議員，也是最年輕的當選人，曾之婕獲知當選這項殊榮後，表示感謝協會的認同，也希望未來能扮好議員的角色以外，再繼續將「曾順良之友會」各項社會公益更加發揚光大。