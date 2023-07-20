　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南新營凌晨民宅火警　1樓竄出大量濃煙

▲台南市新營區民族路1處民宅，20日凌晨發生火警，1樓處冒出大量濃煙，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市新營區民族路一處民宅20日凌晨發生火警，1樓處冒出大量濃煙。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新營區民族路一處民宅20日凌晨0時3分許發生火警，1樓處冒出大量濃煙。台南市消防局出動第一大隊所屬新營等消防分隊15車28人前往搶救，並接駁水線全力射水搶救下，火勢於在10分鐘內迅速撲滅。

火勢撲列後，消防人員馬上進行殘火處理及排煙作業，研判是1樓客廳門口雜物燃燒，且未裝設住宅用警報器，幸好在消防人員引導民眾逃生下，無人員傷亡，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

▲台南市新營區民族路1處民宅，20日凌晨發生火警，1樓處冒出大量濃煙，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救。（圖／民眾提供，下同）▲台南市新營區民族路1處民宅，20日凌晨發生火警，1樓處冒出大量濃煙，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救。（圖／民眾提供，下同）

ET快訊
Faye詹雯婷突出意外急送醫！　暫停所有工作
黃子佼點名爆料13藝人！　首吐真實原因
黃子佼打給張小燕痛哭2hr　他崩潰：怎麼見人？
黃子佼曝自殘現場　清醒哭問孟耿如「為何要救我」？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南新營凌晨民宅火警　1樓竄出大量濃煙

快訊／桃園1女遭「亂刀砍死在床」！男友開膛還想分屍　被聲押禁見

獨／虎尾驚傳男子遭砍滿頭血　真相曝光超傻眼

人妻「摩鐵避雨90分鐘」：他是同性戀！人夫拿2分鐘錄音怒告輸了

北院選出國民法官參審酒駕奪命案　落選素人惋惜：檔期軋不來

教授收水果禮盒「驚見10萬現金」！研究生爸為兒行賄　下場出爐

中彈員警曾說「不適應」二度回鍋　支援2個半月就出事

員工趁老闆娘出國「偷開她賓士出門」！還把車弄傷　挨告結果出爐

轎車未禮讓行人遭攔查　2男都是失聯移工！他無照還當白牌司機

才和工友泡茶　勤務中心派案「他沒回應」新竹34歲警員中彈身亡

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

救護車鳴笛趕救人！24歲女騎士不禮讓被狠撞　現場慘況曝

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

「最美里長」密戀半年！　陳紫渝：很珍惜這段感情

快訊／台南新營凌晨民宅火警　1樓竄出大量濃煙

快訊／桃園1女遭「亂刀砍死在床」！男友開膛還想分屍　被聲押禁見

獨／虎尾驚傳男子遭砍滿頭血　真相曝光超傻眼

人妻「摩鐵避雨90分鐘」：他是同性戀！人夫拿2分鐘錄音怒告輸了

北院選出國民法官參審酒駕奪命案　落選素人惋惜：檔期軋不來

教授收水果禮盒「驚見10萬現金」！研究生爸為兒行賄　下場出爐

中彈員警曾說「不適應」二度回鍋　支援2個半月就出事

員工趁老闆娘出國「偷開她賓士出門」！還把車弄傷　挨告結果出爐

轎車未禮讓行人遭攔查　2男都是失聯移工！他無照還當白牌司機

才和工友泡茶　勤務中心派案「他沒回應」新竹34歲警員中彈身亡

英MI6首長：普丁被迫與「瓦格納首腦」達成協議以求自保

瓦格納兵變後「首次公開露面」　普里格津疑似現身白俄羅斯

比基尼網美「海灘火辣直播」身材超暴力　鄉民看IG傻眼：腰超細

郭雪芙辣跳NewJeans新歌！　「10分鐘學會」粉絲敲碗完整版

HTC官網突「上架新機」！U23系列全員到齊　估1.5萬有找

快訊／台南新營凌晨民宅火警　1樓竄出大量濃煙

泰國EVAT主席看好Gogoro換電池方式　指泰國缺電池回收技術

他讚銅板價20元鹹粥！CP值贏翻「阿堂鹹粥」能吃15碗　貼文掀大戰

黃子佼「剃頭反省」隨時秒哭！曾動念解散團隊：害怕世界不要我

中國可能富不起來！經濟「5問題連爆」　專家預言最終結局

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

社會熱門新聞

桃園1女遭亂刀砍死　兇嫌男被聲押

救護車鳴笛趕救人　騎士不禮讓相撞

中彈員警二度回鍋　曾抱怨不適應

即／新竹員警派出所內中彈身亡

案件未簽收才發現　員警所內中彈

撞球館女員工疑遭性騷求助　他遭3男打趴倒地

人妻摩鐵避雨：他是同性戀！人夫怒告輸了

即／夫妻「吸金39億」逃亡泰國21年法院又放了

當自己救護車！小貨車「囂張逼車」闖紅燈

超跑將軍涉「家暴性侵」單親媽　可怕緊追畫面曝光

即／桃園中壢命案！女「身中數刀」倒床上慘死

賓士堵出入口　害別墅區24車受困3天

修車師傅遭車斗夾頭慘死！肇事者開溜還扯謊

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死

更多熱門

相關新聞

曾之婕當選台南市好人好事

曾之婕當選台南市好人好事

社團法人台南市好人好事運動協會，選出2023年台南市好人好事當選人共16人，其中曾之婕是唯一一位市議員，也是最年輕的當選人，曾之婕獲知當選這項殊榮後，表示感謝協會的認同，也希望未來能扮好議員的角色以外，再繼續將「曾順良之友會」各項社會公益更加發揚光大。

台南積極爭取公幼家長寒暑假延長照顧補助成功

台南積極爭取公幼家長寒暑假延長照顧補助成功

快訊／台南新營區住宅火警

快訊／台南新營區住宅火警

強化森林救火能力　 屏東林管處直升機吊掛複訓

強化森林救火能力　 屏東林管處直升機吊掛複訓

南二都恐修正　台屋：全年移轉陷27萬保衛戰

南二都恐修正　台屋：全年移轉陷27萬保衛戰

關鍵字：

台南新營住宅火警濃煙

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

黃子佼點名爆料13藝人！「做個交代才能放下」首吐原因

快訊／Faye詹雯婷突出意外急送醫！　「重摔傷勢曝光」暫停所有工作

快訊／黃子佼沉寂1個月首發文！

還有人睡覺不開冷氣？內行曝省錢妙招：超涼

館長粉專火速恢復原因曝！FB高層出手了

Melody爆奪前夫3上億房產！遭提告「離婚協議無效」

桃園1女遭亂刀砍死　兇嫌男被聲押

Sandy 4月兒「太像吳宗憲」：洗基因失敗

救護車鳴笛趕救人　騎士不禮讓相撞

Joeman新片「上傳3分鐘就被黃標」

黃子佼打給張小燕痛哭2hr！被鄰居逼出門崩潰

foodpanda「全台8／9起收平台費」

青龍／宋慧喬擊敗影帝拿大賞：妳辛苦了　林智妍向全國朴涎鎮道歉

中彈員警二度回鍋　曾抱怨不適應

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面