台南驚見「超迷你待轉區」停1機車就滿　議員批：會變成待撞區！

▲台南出現超迷你待轉區。（圖／翻攝自Facebook／台南市議員林依婷）

記者劉人豪／台南報導

台南市政府推動百大路口行人安全計畫，並針對鄰近學校、觀光景點及市場商圈周邊等21處路口，優先設置行人專用時相、行穿線退縮、行人號誌早開等交通設施，7月中陸續設置完成。而民進黨台南市議員林依婷接獲民眾陳情，國華街出現只停得下1部機車的「超迷你待轉區」，但如果加大待轉區，反而會變成待撞區，已要求交通單位改善。

林依婷18日在臉書發文指出，日前台南科技工業園區出現超級大待轉區，比一般停車格大小的待轉區還要大上好幾倍，引起了一陣討論，而最近國華街的超迷你待轉區同樣引發關注。

▲民生永福路口的待轉區。（圖／翻攝台南市政府）

林依婷表示，在小女孩的事件發生之後，交通局廣設行人專用號誌與行穿線，只是台南的路本來就小條，路口空間也就是那樣，在兩條行穿線劃設後，很多路口沒有足夠空間可以容納待轉車輛。

林依婷說，中正路跟國華街目前的情況，如果要加大待轉區，可能會變成待撞區，所以單純加大似乎沒辦法解決安全上的隱憂，建議不如直接改為車向分流，取消內線禁行機車，不過交通局從年初就說會研議、要試辦，如今都快八月了還沒見到他們提出任何一條試辦道路，會在八月臨時會的時候，詢問交通局進度。

台南市交通局交通管制科長方川和指出，中正路、國華街口出現「迷你待轉區」一事，其實係施工廠商劃設施工錯誤，因該路口原本因車流量大就有機車兩段式左轉，有劃設機車待轉區，近來因該路口重劃人行穿越道，以致機車待轉區需重劃，但廠商可能誤以為機車待轉區只能劃在柏油路上，所以才劃得太小，其實柏油路後方磚地鋪面也可納入劃設，目前已通知廠商在最快時間內重新劃設改善。