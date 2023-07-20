快訊／金融時報質疑「走入白宮」　賴清德今重申四個堅持

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

外媒《金融時報》報導揭露，民進黨總統參選人賴清德拋出「走入白宮」主張，引發美方關切，時值賴即將出訪並過境美國前夕，時間點敏感。賴清德今（20日）下午出席全國會計師賴清德後援會成立大會時，再度重申，將繼續推動總統蔡英文的「四個堅持」，捍衛民主體制、維持現狀，並向國際社會表達追求民主和平的決心。

賴清德今天下午出席造勢活動時，再度談及其國政主張，他表示，他推動國家希望工程，目的是將台灣打造為民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣，為了達到民主和平的台灣，「我想我們都很清楚，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，但是我會繼續運用中華民國台灣，來團結台灣社會」。

賴清德強調，面對區域霸權的崛起，他將繼續推動蔡英文總統的「四大堅持（指四個堅持）」，來捍衛民主體制、維持現狀；也會推動自己在外媒《華爾街日報》所投稿的「四大支柱」，來向國際社會表達，台灣追求民主和平的決心。

賴清德說，台灣必須增強國防的力量，來保護自己，沒有辦法倚賴別人，必須要由自己有決心做起，另一方面，台灣要與民主國家肩並肩站在一起，發揮威懾力量。他也說，只要能夠保持對等尊嚴的原則，能夠為兩岸人民增進福祉，他都很樂意跟中國進行交流，甚至合作，這樣的目標是存在的。