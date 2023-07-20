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「新光公主」吳欣盈歐洲議會搶發言：老遠來就要強調台灣立場

▲▼陳建仁總質詢 立法院院會 財政組 立委吳欣盈質詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委吳欣盈 。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社記者田習如布魯塞爾19日專電

成為歐洲議會首度邀請台灣立委出席會議的代表，吳欣盈把握機會不斷舉手發言「回嗆」歐盟官員。會後她接受中央社專訪說：「既然老遠來，就要強調台灣的立場。」

歐洲議會（European Parliament）國際貿易委員會（Committee on International Trade）今天舉辦公聽會，探討歐盟與台灣的貿易和投資關係，並首度邀請立法院推派代表出席，差旅費由歐洲議會出資。

吳欣盈除了以14頁圖表簡報和流利英文提出報告，並在回應歐盟官員和其他與會者時，直言她所接觸的一般台灣民眾對於歐盟是台灣最大外資「沒有印象」，若歐盟想要與台灣有更多連結，「唯一方法是去看看那32個已經與台灣簽署的雙邊經貿協定」，發展更多可能性。

雖經多數歐洲議會議員支持和台灣政府積極推動，但負責貿易談判的歐盟執行委員會（European Commission）遲遲不願與台灣開始洽簽雙邊投資協定。

出席前述公聽會的執委會貿易總署主任施卓絲卡（Joanna Szychowska）表示，歐盟可透過定向性措施（targeted measures）來深化與台灣的關係。換言之，歐盟傾向逐一解決台歐貿易間的技術性問題，而非透過總體規範性的雙邊協定架構。

吳欣盈直接在公聽會回嗆執委會這種做法「非常弱」，如果要深化關係，應該透過政府對政府的協定，而非目前只到經濟部層級的雙邊諮商。

她甚至打破歐盟行禮如儀的發言順序，在負責總結意見的議員發言時仍舉著手，後在主持人同意下獲得回應機會。

她說，請歐盟思考為何在台海情勢下，仍有32個國家與台灣簽署雙邊經貿協定，「希望歐盟更有自信」。這番話成了公聽會的結語。

會後吳欣盈告訴中央社記者，歐洲議會和歐盟執委會對台灣「一個踩油門，一個踩剎車，很尷尬的狀況」。她坦言台歐雙邊投資協定短期內不可能發生，「但有些東西可以先談，像樂高堆積木那樣的模組化」。

她也透露公聽會後施卓絲卡找她攀談，提到會中提及的醫療健康領域，過去執委會其實未想過可以與台灣合作，因此有一個新的進展機會。

施卓絲卡向她提到歐盟在醫療個人資料保護上有建立一些新標準，「我覺得台灣可以馬上做的是讓（台歐）法規標準harmonize（互相和弦）」。

具金融業背景的吳欣盈對數位監理和資訊安全特別感興趣，她主張台灣若能成為亞洲繼日韓之後，第3個導入歐盟通用資料保護規則（GDPR）的國家，就可以跟歐盟27個國家還有其他已導入的近30國接軌。

問她台灣已是主動遵循不少國際規則的「好學生」，但國際政治障礙仍難跨越，有什麼辦法？

「第一點是，自己先作好再說，基本功先練；第二是先把模組積木堆起來」，她舉例綠色轉型、數位醫療等，有很多創新領域可與歐盟合作。

吳欣盈爽快的說，今天表現比平常在立法院銳利，「既然老遠來，就要強調台灣的立場，不能讓貿易總署的人給呼嚨過。」

 
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