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黃子佼爆性騷1個月後首發聲　2萬字吐露10個重點

▲▼黃子佼。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃子佼遭爆性騷自殘後首發文。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔子柔／綜合報導

51歲藝人黃子佼6月捲入Metoo性騷風波，他事後拍攝3段影片公開道歉，後續卻情緒失控自殘，緊急送醫，自此神隱一個月，昨（19）日透過小編在臉書首度發文，全文共2萬多字。ETtoday東森新媒體整理出其中十項重點。

1、做傻事的緣由：

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幾十年來的我，面對各種挑釁，無論是一封分手信或公開嘴砲，我都選擇默然飄過。翻翻白眼即可。短兵相接從不是我的選項。
但我必須很遺憾的說，勸世口號說來容易，當那一天我走進臨界點，ＥＱ蕩然無存，那是一個很難敘述的心理狀態。我自己也不喜歡那樣的自己。
重點是，我什麼都不要了。

▲黃子佼承認性騷擾未成年女（圖／翻攝自臉書）

2、 如何被老婆孟耿如拯救：

而６／１７我不小心看到與太宰治有關的記錄片。我相信這是必然的巧合。呼應了我偏激的行動選擇。
突然，聽到太太撞擊木門、呼喚我的片段聲音，過一會，我被縫合傷口的疼痛給間歇痛醒，但也不是真的清醒，接著我感覺到救護車快速又顛簸的奔馳，路程好長？去哪？迷濛之間，一直有很近距離的警笛聲。
通常，都是遠處傳來的。這次，好刺耳好大聲。

3、對孟耿如的感謝：

過程裡，除了太太和醫護人員，我一直沒有辦法接觸任何人，但在某個時候，我想起了愛人和被愛的需要，我也想起了女兒。
玉米～我才喊了兩個字就哭了。泣不成聲。
我說不出的話是：爸爸真的很糟糕。對不起，妳以後都要背負這爸爸的負面印象了。
但是，原來，還有人愛我或等我的愛？原來，醫護人員可以如此無私！即使他們或許剛剛才看過新聞？搞不好才皺眉怒罵過我？
謝謝臺中的朋友後來特別北上陪我太太並載我回家。我真的無言以對。也無顏以對。我把自己關在臥室裡，剃成容易整理的平頭，深深反省，沒有期限。那幾天，每日只能提起一絲精神，略見女兒十分鐘。我不想把負能量傳給她，也不想給她看這樣的爹地。我知道我要振作，卻沒有期限。

4、對影片中波及到的人道歉：

我當然知道，對某些人而言，我那天對自己做的激烈行為是一個錯誤示範。在此，我除了先說出當時的百般無奈，也必須在此很矛盾的說聲道歉。

5、吳若權解讀正確：

有幾人能像吳若權老師那般，有影響力，又願意反過來好好研究一下他人說的話。全球多數人一定是滑過去，光速宣判。我未來難在他們面前抬頭挺胸，我不可能在海外的他們面前，有機會把過去的改變說清楚。嗚呼哀哉。各位理解我的無路可走嗎？

6、事後的心境轉變：

這一個月我在做什麼？先處理各種情緒。無法接觸外界的事物與話題。懺悔、反省、後悔、反思。慢慢的，我敢去倒垃圾，分擔家務，然後只出外三次，盡量不與外人接觸。老婆放下一切陪我。悶壞了吧？她說沒關係，她愛我。她在醫院代表出面露臉後，也停止對外發聲並暫停社群更新。所有該推動的公事停擺、既定工作連帶中止。包括產後她重新開始藝術創作，籌備一年多的個展，箭在弦上如期開幕，但也取消記者會與座談會、推辭戲劇拍攝等等等。何其無辜。
我希望她可以趕快重啟她自己對外的精彩人生。懇求各位體諒／支持她。

7、想解散公司：

回家後的前幾天，你們可能難想像那麼愛音樂的我、那麼愛工作的我，真的什麼都不要了，我又想解散公司，想變賣收藏，包括音樂。彷彿回到６／１９，我不要戴著面具假面交流、我不在意任何工作或啥珍貴唱片，我什麼都不要！但其實也是因為，我害怕這世界也不要我了。

▲黃子佼爆性騷一個月後寫下長文。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

8、與張小燕及陳鎮川通話哭2小時：

看到這裡，非常疲憊了吧？謝謝願意看這篇冗長的文字，事實上，在我出院之後，透過電話連線，我也跟小燕姐、川哥坦白了許多心路歷程，哭哭啼啼兩小時。很難整理文字發表聲明。後來，我又重新口述一次，結果代替我撰稿的人，依然無法歸納。但此刻，一個月了，我在相對穩定的時光裡，應該要自主表達些什麼？雖然下一秒，穩定心情可能又被一杯澎湖送來的杏仁茶而感動，但至少，我不太輕易哭泣了。

9、對傷害過的人道歉：

最後，我要再次向多年前傷害過，造成陰影的人，致上最深最深最深的歉意。以上我的糾結如此多，想必那些人在不一樣的情境中，磨難不會少。而且是我產出的錯誤。我真的知道陰影多難撲滅。這個歉意所轉化的行為，是６／１９那天，讓我什麼都不要了的具體行動，可想見，我想道的歉，有多麼用力。自責與無助，無法重組人生，只能推翻自我的生命旅程。

10、黃子佼3.0：

地球人，祈願各自安好，各自認回自己的對錯故事。人與人之間，必須有更多尊重而非荒唐。然後，勇於承擔，身心靈健康的，往前邁進。我，黃子佼３．０，會帶著手頭上所剩無幾的愛行進。那些曾經擁有的榮耀，已成灰燼，但我會牢牢記著，轉化為燃料，篳路藍縷。

【黃子佼臉書全文】

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

 
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