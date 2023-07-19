俄羅斯擴軍新計畫！調高徵兵年齡上限5年　高級軍官70歲前可召回

▲俄羅斯國會將男性動員入伍的最高年齡延長至少5年。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯國會今天將男性動員入伍的最高年齡延長至少5年，而最高級別軍官的年齡最高可達70歲。

路透社報導，莫斯科去年9月發布自第二次世界大戰以來首見的動員令，在經常混亂情況的緊急徵兵中召集逾30萬退伍軍人，以支援俄羅斯在烏克蘭的戰爭。俄烏戰爭持續時間與損耗程度超乎莫斯科預期，且至今尚無結束跡象。

在此之前，俄羅斯已將男性接受徵召入伍的年齡上限從27歲提高到30歲，並藉由分發徵兵文件，使年輕人更難躲避入伍。

俄羅斯國會下議院國家院（State Duma）在官網表示，今天通過的法律允許已完成義務兵役的男性根據其兵種類別，最高達40歲、50歲或55歲仍可接受動員。所有兵種類別的徵召年齡限制皆提高5歲。

俄羅斯仍維持男性「動員後備役」，他們已報名登記在義務或專業服役結束後，接受定期軍事訓練並領取津貼。

根據俄羅斯國會通過的新法，預備役中軍銜最高的人員在年齡屆滿70歲前，可被召回服役，而先前的年齡上限為65歲，其他高級軍官可被召回服役的年齡可達65歲，初級軍官年齡可達60歲，其他軍人則由45歲提高到55歲。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）表示，他計劃將現役戰鬥人員的基本人數從115萬人增加到150萬人，其中包括職業軍人和義務兵。