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烏軍炸毀克里米亞「軍火庫」蕈狀雲暴衝天際　大火延燒超過3小時

▲▼烏克蘭炸毀克里米亞的俄軍軍火庫。（圖／路透）

▲烏克蘭炸毀克里米亞的俄軍軍火庫。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯扶植的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）承認克里米亞一座軍事訓練場今天發生火警，促使當局下令疏散周邊2000多名平民。

阿克瑟諾夫說：「目前計劃暫時撤離吉羅夫斯奇區（Kirovsky）這座軍事用地周邊4個地方的居民，人數超過2000人。」

法新社報導，當局未說明起火原因，但一些俄羅斯媒體報導事發區域傳出爆炸聲響，還有畫面顯示黑煙直衝天際。

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）隨後發表聲明說：「烏軍在被占領的克里米亞半島成功執行一次攻擊任務，敵人掩蓋了受損的程度以及人員的傷亡。」

穿越克里米亞半島的塔夫里達（Tavrida）公路有部分路段因火災封閉。根據俄羅斯塔斯社（TASS），塔夫里達公路連接克里米亞東側的克赤港，以及半島西側濱臨黑海的塞凡堡（Sevastopol）。

烏克蘭幾天前剛出動無人艇攻擊克赤大橋（Kerch Bridge，即克里米亞大橋），這是一條連接俄羅斯本土與克里米亞半島的重要軍事補給幹道。

俄羅斯2014年併吞屬於烏克蘭的克里米亞半島，但國際社會並不承認克里米亞屬於俄國，烏克蘭多次表示計劃收復這座半島。

跟俄國安全單位有關的Telegram頻道與烏克蘭媒體都指出，烏方昨夜發動空襲後，基地內軍火庫發生火災。

烏克蘭敖德薩州（Odesa）軍政當局發言人布拉楚克（Serhiy Bratchuk）上傳的兩段影片則顯示，某無人居住地帶發生火災，他還附上「敵人軍火庫，舊克里木（Staryi Krym）」等文字。舊克里木是克里米亞吉羅夫斯奇區一座古老小鎮。

一些Telegram頻道指出，截至當地時間上午7時30分（台灣時間中午12時30分）為止，大火已經延燒約3個小時，仍未受到控制。

另一方面，俄羅斯昨夜連續第2晚空襲烏克蘭的敖德薩港；烏克蘭軍方也說，今晨成功擊退一波針對首都基輔（Kyiv）的無人機攻擊。

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