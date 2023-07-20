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父親節獻上軟硬兼顧超暖賀禮　一個move讓爸爸感動與「敢動」！

▲▼ 益節保健新品（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲美國專業保健大廠Schiff推出的「益節Move Free」新品UC-II+鈣 關鍵口嚼錠。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導
不知不覺父親節已經邁入倒數中，爸爸通常是家庭裡堅強的支柱，長年為家庭的經濟打拼，付出了無數的辛勞和汗水。作為子女要怎麼挑選父親節禮物更是傷透腦筋。想要表達對父親的感謝之情，大餐、刮鬍刀、皮帶…每年都送過了，隨著爸爸年紀的增長，發現父親的健康是最重要的。那麼，要照顧爸爸的健康，我們應該送他們什麼樣的禮物呢？

根據研究顯示，行動力會隨著年齡的增長而遞減，且日常生活中的碰撞等會逐漸積累進而影響人們的行動能力，從而影響生活。身為子女的我們也想幫長年辛勞的爸爸保養行動力，在眾多保健品牌中，超過85年歷史的美國專業保健大廠Schiff推出的「益節Move Free」新品UC-II+鈣是貼心的選擇，也是適合的父親節禮物之一。

這款UC-II+鈣產品添加雙重成分，可以幫助雙效保養行動力，關鍵成分UC-II幫助爸爸們在行動時維持靈活，同時添加鈣幫助維持骨骼的健康。品牌表示，UC-II是擁有美國專利的行動力保養成分，根據科學研究，UC-II可以支持3倍的靈活「軟實力」*。鈣對於維持骨骼健康相當重要，可以支持行動「硬實力^」。此外，益節Move Free是由活力四溢、健康形象的藝人Janet擔任代言人，Janet的媽媽更是口碑的見證者，對這個產品大力推薦。新品改為口嚼錠的形式，咀嚼後幫助消化吸收，讓服用更加方便，同時也避免了吞嚥的問題。軟硬兼顧的雙重關鍵成分，幫助爸爸們在保養行動力方面得到多方的照顧。

▲▼益節Move Free,父親節禮物,UC-II+。（圖／品牌提供）

▲益節Move Free是由活力四溢、健康形象的藝人Janet擔任代言人。

要活就要動，活動多了身體也需要保養，益節保健家族從基礎保養到進階保養通通包辦，父親節給爸爸新品UC-II+鈣關鍵口嚼錠傳遞心意，也可以添購不同保健品。

▲▼比較表,益節Move Free,父親節禮物,UC-II+（資料照）

選擇「益節Move Free」的UC-II+鈣關鍵口嚼錠，將我們對父親的感激之情和對他們健康的祝福融入其中。讓父親們感受到我們的關愛和孝心，同時幫他們保養行動力，一起來為父親維持一個健康、快樂和充滿動力的人生吧！

益節全系列父親節獻禮！於益節官網、全聯、屈臣氏、康是美、藥局等各大通路優惠中：https://reurl.cc/aVXokY
凡購買新品即享優惠，買益節系列產品任兩件，登錄發票還可抽北海道雙人機票或按摩椅！

*WOMAC評估量表中包含3項評估活動指標，UC-II於試驗之3項活動指標中皆具有統計顯著意義。資料來源：Lugo et al., Nutrition Journal(2016)15:14

^鈣有助於維持骨骼健康，支持骨骼硬實力

 

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