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孝心超前部署！特搜智慧實用寵爸夯品　開箱有驚喜收下滿滿感動

▲▼父親節,爸爸,送禮,親子（圖／取自免費圖庫pexels）

▲今年父親節，你打算怎麼與爸爸一起度過呢？距離父親節還有一個多月，現在就可以開始提前準備了。（圖／取自免費圖庫pexels）

消費中心／台北報導

你還記得上次與老爸一起吃頓飯，一邊話家常分享生活趣事，是什麼時候嗎？看著他為了家人努力打拼，平日在外奔波走跳，下班回家累得只想好好休息，做子女的看在眼裡，除了心疼，更想感謝他的付出與辛勞，那就趁著父親節好好傳達這份心意吧！雖然距離父親節還有一個多月，但正好有足夠時間可以仔細挑選禮物，而且最近因為疫情關係，讓物流送貨塞爆，這時最需要超前部署，事先準備好，才能安心照著計畫寵愛爸爸。

想要貼心送進老爸心坎裡，但又不知道如何找到最適合的禮物嗎？不妨觀察一下爸爸平時經常使用的物品、興趣愛好或是年齡，從這些方面來著手，不用擔心挑選禮物時傷透腦筋，例如男性整理儀容不可或缺的刮鬍刀，就是每年父親節送禮的常勝軍，另外像是皮夾、領帶、手錶等配件，通勤、運動或開車使用相當便利的藍牙耳機，這些東西對於上班族爸爸來說很實用，也是熱門送禮選項。而近年健康生活取向的禮物也很受歡迎，有不少人會特地挑選保健食品補充所需營養、電動牙刷照護口腔保健、具血氧功能的健康智慧手環監測身體狀況、筋模槍趕走痠痛放鬆肌肉，雖然不能時刻陪在爸爸身邊，也能在日常生活中好好照顧他。

▲▼父親節,爸爸,送禮,親子（圖／取自免費圖庫pexels）

▲想挑選到適合的父親節禮物，可以從爸爸經常使用的物品或興趣愛好找靈感。（圖／取自免費圖庫pexels）

TOP熱搜送禮夯品還有3C產品、智慧家電，不僅能幫爸爸打造健康防護網，也不用為了家事勞累操煩，還能變身科技潮爸跟上時代潮流，特別推薦美國百年廚房設備品牌「富及第」旗下3款美型時尚小家電，保證爸爸收到後感動難忘。現在疫情期間，最需要在家中擺放一台空氣清淨機，首推適用7～10坪的「智慧型清淨機」，透過負離子中和沉落，集塵器吸附過濾，五層過濾系統的設計，可有效過濾PM2.5懸浮微粒、粉塵、甲醛異味等髒空氣或過敏源，讓室內乾淨清新，呼吸更安心，全面顧到爸爸的內外健康。其中集塵器可水洗，不易沾附氣味，不怕食物或煙味殘留在濾網上，特別適合有抽菸或者有養寵物的家庭使用，並且省下定期購買耗材的錢，也不用擔心廢棄後的濾網會對環境造成污染，省錢之餘又環保減塑。

富及第父親節送禮（圖／業者提供）

▲「富及第清淨機沒用之前不覺得家裡的空氣髒，用之後才知道家裡灰塵之多，而且濾網可以清洗重複使用等於買了一台『一次到位真正有效果』的空氣清淨機，沒有其他耗材費用真的省錢超『有感』。」（圖／翻攝自「兩隻大熊號」）

家中若有在廚房幫忙打下手，疼老婆的貼心爸爸，最適合送上一台「桌上型智慧洗碗機」幫忙分擔家務，這台最大特色是擁有12+1道高溫噴射洗滌口，雙層高達22道噴水孔，洗滌無死角，且洗滌時最高溫度可達70°C，油膩髒污通通OUT，也有高溫60°C與常溫40°C 兩種「雙溫快洗」行程可選擇，最快只要30分鐘速迅洗完。還有Self-Clean自我清潔功能，用乾淨的洗碗機，才能洗出乾淨的碗盤。採餘溫烘乾設計，無須耗費額外電力，洗完後順手開門，自然將碗盤上的水分蒸發更省電，洗一次最低電費只要1元，用電量比想像中更省。

富及第父親節送禮（圖／業者提供）

▲「現在用富及第洗碗機只要把菜渣沖一下放進去洗碗籃上，稍微排列一下按個行程只要兩分鐘不到，之後只要擦擦桌子整理垃圾，省下了很多時間可以好好休息跟家人一起看電視。」（圖／翻攝自「兩隻大熊號」）

平常喜歡在放鬆時刻小酌一杯的爸爸，想要打動他的心，就把「12瓶裝質感雙溫酒櫃」搬出來。此款雙溫酒櫃擁有雙核心製冷系統，一次可存放兩種酒類，以智能觸控面板精準控溫，上層可設定12~18°C；下層6~18°C，上下區溫度不干擾，讓適合不同儲藏溫度的酒類，可以各自儲存在理想溫度中，像紅酒適合在12~14°C之間，而白酒、香檳則略低一些在8~10°C，輕鬆依酒類適合的溫度存放，隨時都能品味多種類美酒。而儲酒還有一大重點，就是不能受到光線影響，其雙層抗UV玻璃門可阻隔光線破壞美酒，也隔絕門外濕度、溫度的變化，讓爸爸在家輕鬆儲酒，隨時享受葡萄酒的美味。

富及第父親節送禮（圖／業者提供）

▲「以後買了比較好的葡萄酒，可以放進富及第Frigidaire雙溫酒櫃裡保存，並藉由櫸木抽取式層架自然木材芳香透過瓶塞溶入酒體，增添酒香層次，品飲起來更有風味！」（圖／翻攝自「hy321250」）

想跟爸爸說聲「謝謝」，但又一直找不到最佳時機嗎？父親節來個溫情告白，送上祝福與驚喜，相信會讓他感動萬分，同時拉近彼此距離，現在FB也有留言抽獎活動，快到推文底下分享你準備送給父親的禮物，另外也建議趁早把搶手的禮物先預訂下來，以免買不到或是到貨晚了來不及送，反而讓自己好窘。

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