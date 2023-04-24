消費者滿意度高達97%維持行動力聖品！知名賣場限時促銷每罐省超過200元掀熱潮

▲美國知名保健大廠Schiff推出的「Move Free益節UC-II加強型迷你錠」，知名賣場限時促銷掀熱潮。（圖／資料照，下同）



消費中心／綜合報導

膠原蛋白可不只是愛美人士的聖品，不同類型的膠原蛋白還可滿足人體不同機能，第一型膠原蛋白是養顏美容人士必備的補充品，有助於養顏美容；第二型膠原蛋白又稱「非變性第二型膠原蛋白」（UC-II），則可幫助維持靈活的行動力，享受精彩自在的日常。隨著年齡的增長，越要注意保養，所以必須超前部署，於日常生活中就要補充，才能保持靈活行動力、維持生活品質。

▲▼益節UC-II加強型迷你錠一天只需1小錠，方便補充。



一般人生活中要補充各種類型的膠原蛋白並非易事，因此多會選擇保健品為日常營養補充選擇，市面上保健品品牌多，消費者挑選保健品時不外乎會評估廠商信譽、專業人士推薦以及消費者口碑評價。其中，由美國知名保健大廠Schiff推出的「Move Free益節UC-II加強型迷你錠」就含有美國專利成分UC-II，連無負評藝人Janet謝怡芬也愛用，更獲物理治療師及專科醫師推薦。Schiff已有85年的保健品製造經驗，是頗受消費者信賴的專業保健品品牌，不僅連續5年獲得市占率第一名*，且100%美國原裝，讓消費者安心有保障。

Move Free益節UC-II加強型迷你錠有專利技術低溫萃取於雞軟骨的UC-II，能完整保有膠原蛋白的活性結構，支持行動的舒適、靈活、穩健，而且益節UC-II加強型迷你錠一天只需1小錠，一般市售葡萄糖胺軟骨素錠則需2～4錠，相較之下方便補充；根據消費者整體滿意度調查，高達97.5%消費者對益節UC-II加強型迷你錠感到滿意， 95.6%消費者推薦益節UC-II加強型迷你錠僅7mm大小可輕鬆吞嚥不費力，94.9%消費者感受益節UC-II幫助維持行動力有感，而總計9成以上消費者認為食用益節UC-II加強型迷你錠後，能有感支持其生活品質，且願意推薦給親友作為行動力保養優先選擇 ^ 。

▲網路社團中網友討論熱絡。



▲2023年1月益節與媒體合作舉辦針對45歲以上消費者之產品體驗活動，根據最終回收158份有效問卷統計結果。



知名賣場消費經驗社團中，更累積了多則po文及許多消費者口碑評價，有網友表示自己家中長輩一吃就吃兩年多，釣出網友紛紛留言分享，而針對Move Free益節UC-II加強型迷你錠的討論，回購者佔多數，且多為家中長輩指定回購，「我家長輩也吃益節」、「長輩指名要這個」、「益節不錯，一開始看是美國品牌想說買給家人比較安心，然後我就一直買了」、「我媽自己吃了益節之後超愛買來送其他長輩」，而迷你錠的形式更是消費者回購一大關鍵，「好吞嚥真的會讓老人家願意吃」、「這個小小顆家人比較願意吃，之前買過一大瓶液體的，老人家會覺得有防腐劑啊添加物很甜什麼的，所以不怎麼愛喝，放到過期⋯⋯」。

▲▼超有感優惠吸引消費者囤貨儲備保健力。



超狂口碑分享勸敗超多網友，而家中有長輩的人，守護長輩行動力更不能鬆懈，這次知名賣場推出比以往更深的折扣，4/24～5/4限時折價每瓶省$215，超有感優惠助你好好囤貨儲備保健力。

*依照Kantar凱度消費者指數市調報告，Move Free在2017年9月11日至2022年9月11日期間，為膠囊錠劑保健食品類型中，行動力品牌市佔率（銷售金額佔比）第一名

^2023年1月益節與媒體合作舉辦針對45歲以上消費者之產品體驗活動，根據最終回收158份有效問卷統計結果。