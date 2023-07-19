人夫怒嗆呂捷「造成家庭失和」！他鞠躬道歉：等等就封鎖尊夫人

▲補教名師呂捷。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

補教名師呂捷幽默解讀時事的個人風格，深受大眾喜愛，「散播歡樂散播愛～啾咪」更是他與網友互動的密語。不過，他近日卻收到一名人夫來訊，表示老婆非常癡迷呂捷，甚至已到了會造成家庭困擾的地步。對此，呂捷也乾脆地向對方道歉，並承諾「我等一下就封鎖尊夫人」。

呂捷19日在臉書分享訊息截圖，只見一名人夫不滿表示，「你已經造成我們家的份擾（紛擾），我李婆（老婆）XXX一天就是呂傑（呂捷），我已受不了，常為了你吵架，不管你看到沒，我希望不要了呂傑（呂捷）而家庭不和」。

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▲呂捷PO出人夫指控訊息。（圖／翻攝自Facebook／呂捷歷史-朕即天下！）

面對網友無厘頭指控，呂捷也在訊息下方誠懇道歉，「在這裡先深深地跟您一鞠躬道歉...我等一下就封鎖尊夫人...真的很不好意思...」並在文中感嘆道，「人帥真…困擾～真的魅力爆表！散播歡樂散播愛！啾咪～」

貼文曝光後，馬上笑翻不少網友，紛紛留言「誇張了～帥得很莫名其妙」、「生氣到錯字一堆，看有多氣就好」、「看到對方這個文法，他老婆欣賞呂老師的文法也是合情合理，真的該檢討」、「原來帥也可以是一種困擾」。另外還有網友認為，「其實他應該寫給武松（呂捷妻）」、「武松熱身中」、「翻開場上的魔法卡，召喚武松」。