建中被退學台大被二一！呱吉自揭荒唐史　丁允恭曾是戰友

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

建中被退學台大被二一！呱吉自揭荒唐史　曝丁允恭昔是親密戰友

記者劉邠如、實習記者蕭忻緹／台北報導

甚麼樣的人生堪稱精彩?考上頂校建中、台大，但又因為曠課太多被退學；明明只是想拍個搞笑企劃，卻誤打誤撞選上了台北市議員，這樣跌宕起伏的經歷，幾個人能有？台北市前議員邱威傑，同時是大眾熟悉的YouTuber呱吉，就分享了自己的奇特人生經歷！

台北市前議員呱吉近來受邀到呂捷主持的節目《豈有此呂》接受專訪，談到了呱吉不平凡且「刺激」的校園生活。呱吉說，自己在就讀高中時期，正遇上台灣剛解嚴，社會風氣和政治活動，都變得比較開放多元。因受到當時社會氛圍感染，呱吉除了參加勞工運動，也參與了許多校外的劇團活動，最後甚至不顧家族反對，休學一年，只為了跟著劇團巡迴演出，沒想到卻因此成了在建中被退學的導火線！

 ▲▼ 啟有此呂來賓是前台北市議員呱吉(右)。（圖／豈有此呂）

▲豈有此呂來賓是台北市前議員呱吉(右)。（圖／豈有此呂）

呱吉坦言，雖然跟爸媽說好只休學一年，但回到學校後，已逐漸無心讀書:「你已經在外面鬼混了一年，你那個時候會覺得這個世界很大，你會覺得這個校園很小，會覺得這個地方太無聊了，每天都想出去玩、想要去做更多有趣的事情。」因此他不斷翹課、曠課、不遵守秩序，成為校方眼中的「麻煩分子」，最後在升上高三的時候被學校退學。後來他仍考上台大，但最後也因曠課太多，慘遭「二一」又被退學！

談到高中和同學發行地下刊物《火種》時，呱吉意外透露，原來近來因負面新聞而被口誅筆伐的總統府前發言人丁允恭，也是他的好友，兩人常在下課之餘，並肩散步談著對國家政局、對未來的想法。

▲▼ 呱吉手上的刺青有意義。（圖／豈有此呂）

▲呱吉手上的刺青有意義。（圖／豈有此呂）

只是好友出事後，呱吉怎麼看？呂捷問他:「應該要出來踹兩腳嗎？」呱吉緩頰說，他雖不認同丁允恭的行為，也會譴責他做錯事的部分，但他認為丁允恭才華洋溢，更曾拿下文學大獎，因而很希望這位昔日好友，未來還有人生再起的機會，「希望他在真的好好懺悔之後，才華沒有被埋沒掉，仍然能夠用在對社會有利的地方。」

最後呱吉也分享了他誤打誤撞，選上台北市議員的故事。原來他一開始想參選，是因公司想推出一個搞笑企劃，原本規劃參選里長，但因緣際會聽人分析，才知道「原來選里長比市議員還難！」他幾經思考過後，決定改選議員，還一度因為公司內部強烈反對，找了別的團隊來幫忙。最後他也用自己的方式，僅花120萬元就選上市議員，讓年輕人知道，政治這一條路，並不只屬於有政治背景的權貴顯要。更多精彩的內容，都在7/18(二)13:10播出的《豈有此呂》。

▲▼ 呱吉和主持人呂捷合影。（圖／豈有此呂）

▲呱吉和主持人呂捷合影。（圖／豈有此呂）

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