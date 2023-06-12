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三花創辦人施純鎰曾給「特別名片」　呂捷傻眼：歐吉桑這麼藝術嗎

▲▼東森直消王世均邀呂捷談阿一鮑魚年菜。（圖／記者湯興漢攝）

▲補教名師呂捷回憶，三花棉業老董曾遞給他一張「獨特名片」，讓他一度愣在原地。（資料照／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

三花棉業創辦人施純鎰8日辭世，享壽88歲。補教名師呂捷11日在臉書發文回憶，有一次他出外景在餐廳介紹美食，意外偶遇施純鎰，對方說要給他一張名片，竟是直接從皮夾掏出一張2000元鈔票，讓他不禁直呼「我當下都傻了...歐吉桑的斗內都這麼藝術嗎？」

呂捷在臉書表示，當時他出外景去錄《呂讀台灣》，在餐廳介紹在地美食，期間有個帶著2位助理、滿頭白髮的老先生前來打招呼，一陣寒暄後，對方介紹自己是三花老董，平時很喜歡看他們的節目，隨後接著說「呂老師，我給你一張我的名片！」

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語畢，施純鎰從皮夾拿出一張兩千元台幣，讓呂捷一度愣在原地。不過，呂捷反應也非常快，立刻從自己的皮夾掏出2張千元台幣，「董仔，我跟你換一下名片！」

▲▼三花創辦人施純鎰曾給「獨特名片」　呂捷傻眼：歐吉桑這麼藝術嗎。（圖／翻攝自臉書／呂捷歷史-朕即天下）

▲這張「獨特名片」是一張兩千元的鈔票。（圖／翻攝自臉書／呂捷歷史-朕即天下）

最後，雙方一陣相互推辭，但施純鎰堅持拒收呂捷的「名片」，只說道「我知道你是誰，不用名片，趕快去錄影，不然我沒節目可以看！」

呂捷說，之後這張「名片」一直躺在他的皮夾裡，「這兩天看到老董的新聞，在此藉著臉書想跟董事長說：『歐吉桑，一路好走！』」

▼三花棉業創辦人施純鎰。（圖／翻攝自YouTube／三花棉業）

▲三花棉業創辦人施純鎰。（圖／翻攝自YouTube／三花棉業）

 

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三花棉業施純鎰呂捷

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