中方亮出南海立場　王毅：不要再炒作過時老戲碼

▲王毅出席東盟會議，痛批「個別國家」不要干預南海問題。（圖／翻攝自中國大陸外交部）

記者任以芳／綜合報導

大陸外交部官網今（15）日凌晨發出最新消息，中共中央外辦主任王毅14日出席雅加達東亞合作系列外長會，駁斥「個別國家」提及南海仲裁和所謂航行自由，就南海問題闡明中方原則立場。王毅說，中國和東協不需要教師爺，並且要求域外國家不要再派那麼多先進艦機來這裡耀武揚威，不要挑動和利用地區國家之間的分歧來達到自己的地緣政治私利，不要根本不了解實際情況就在這裡指手畫腳。

王毅首先強調，南海仲裁案明顯是一場政治操弄，悖離了《聯合國海洋法公約》締約原意，在事實認定和法律適用等方面都存在明顯失當，受到國際法專家普遍質疑。

他也重申，「中方從一開始就沒有參與，也不可能接受。」並且奉勸個別國家不要再開歷史倒車，不要再炒作早已過時的「老戲碼」。

王毅也指出，南海是目前世界上航行最安全、最自由的海域之一，沒有任何一艘商船抱怨在航經該海域時遇到干擾阻礙，個別國家沒有必要再作無謂的擔憂。中國也願意和南海沿岸國一起遵守包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，但是中國不接受以航行自由為名，行航行霸權之實。

王毅出，中方一貫主張由直接當事國通過友好協商和平解決爭議，這一原則也寫入了《南海各方行為宣言》。中國克服疫情影響和外部干擾，已成功完成「南海行為準則」案文二讀，將攜手推動準則成為行之有效、富有實質意義、符合國際法的地區規則，以更好維護南海的和平穩定，域外國家的正當合法權益也將得到有效保障。

王毅強硬表態稱，「希望域外國家尊重中國和東盟作出的努力，為維護地區穩定發揮積極作用而不是相反。不要再派那麼多先進艦機來這裡耀武揚威，不要挑動和利用地區國家之間的分歧來達到自己的地緣政治私利，不要根本不瞭解實際情況就在這裡指手畫腳。中國和東盟不需要教師爺，我們完全有信心、有智慧、有能力通過共同努力，處理好南海問題，把南海建設成為和平之海、友誼之海、合作之海。」

▲汪文斌回擊，中國不接受、不承認該裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動。（圖／CFP）

王毅指出的「個別國家」，應是美國、菲律賓與加拿大。本月12日是中國與菲律賓南海爭議裁決出爐的七周年，當天菲律賓外交部長洛欽（ Teodoro Locsin Jr.）表示，仲裁裁決已成為國際法的一部分，菲律賓海巡隊也稱將加強巡邏、驅逐大陸民兵船。

美國務院發言人馬修·米勒(Matthew Miller)也要求中方停止海上非法活動，並且發表聲明稱，南海仲裁案的主張具有法律約束力。加拿大全球事務部也發出聲明表示，該裁決是最終裁決，對各方具有約束力。

中國外交部發言人汪文斌也強硬回擊，中國不接受、不承認該裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動。