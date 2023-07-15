　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中方亮出南海立場　王毅：不要再炒作過時老戲碼

▲王毅出席東盟會議。（圖／翻攝自中國大陸外交部）

▲王毅出席東盟會議，痛批「個別國家」不要干預南海問題。（圖／翻攝自中國大陸外交部）

記者任以芳／綜合報導

大陸外交部官網今（15）日凌晨發出最新消息，中共中央外辦主任王毅14日出席雅加達東亞合作系列外長會，駁斥「個別國家」提及南海仲裁和所謂航行自由，就南海問題闡明中方原則立場。王毅說，中國和東協不需要教師爺，並且要求域外國家不要再派那麼多先進艦機來這裡耀武揚威，不要挑動和利用地區國家之間的分歧來達到自己的地緣政治私利，不要根本不了解實際情況就在這裡指手畫腳。

王毅首先強調，南海仲裁案明顯是一場政治操弄，悖離了《聯合國海洋法公約》締約原意，在事實認定和法律適用等方面都存在明顯失當，受到國際法專家普遍質疑。

他也重申，「中方從一開始就沒有參與，也不可能接受。」並且奉勸個別國家不要再開歷史倒車，不要再炒作早已過時的「老戲碼」。

王毅也指出，南海是目前世界上航行最安全、最自由的海域之一，沒有任何一艘商船抱怨在航經該海域時遇到干擾阻礙，個別國家沒有必要再作無謂的擔憂。中國也願意和南海沿岸國一起遵守包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，但是中國不接受以航行自由為名，行航行霸權之實。

王毅出，中方一貫主張由直接當事國通過友好協商和平解決爭議，這一原則也寫入了《南海各方行為宣言》。中國克服疫情影響和外部干擾，已成功完成「南海行為準則」案文二讀，將攜手推動準則成為行之有效、富有實質意義、符合國際法的地區規則，以更好維護南海的和平穩定，域外國家的正當合法權益也將得到有效保障。

王毅強硬表態稱，「希望域外國家尊重中國和東盟作出的努力，為維護地區穩定發揮積極作用而不是相反。不要再派那麼多先進艦機來這裡耀武揚威，不要挑動和利用地區國家之間的分歧來達到自己的地緣政治私利，不要根本不瞭解實際情況就在這裡指手畫腳。中國和東盟不需要教師爺，我們完全有信心、有智慧、有能力通過共同努力，處理好南海問題，把南海建設成為和平之海、友誼之海、合作之海。」

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲汪文斌回擊，中國不接受、不承認該裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動。（圖／CFP）

王毅指出的「個別國家」，應是美國、菲律賓與加拿大。本月12日是中國與菲律賓南海爭議裁決出爐的七周年，當天菲律賓外交部長洛欽（ Teodoro Locsin Jr.）表示，仲裁裁決已成為國際法的一部分，菲律賓海巡隊也稱將加強巡邏、驅逐大陸民兵船。

美國務院發言人馬修·米勒(Matthew Miller)也要求中方停止海上非法活動，並且發表聲明稱，南海仲裁案的主張具有法律約束力。加拿大全球事務部也發出聲明表示，該裁決是最終裁決，對各方具有約束力。

中國外交部發言人汪文斌也強硬回擊，中國不接受、不承認該裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動。

ET快訊
南韓暴雨狂炸！　土石流壓垮住宅「多人活埋身亡」
師傅說話要聽！　冷氣「加裝1物」電費狂省8850元
「5種致癌物」比阿斯巴甜還危險！　營養師示警：生活隨處可見
傳「阿宏」爽完不付錢！　警方回應了
選秀歌手女友墜樓亡！　家屬首發聲「分手借錢逼刪照」
獨／桃機「馬桶水箱破裂」淹水！　旅客慘摔急送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸6月猴痘新增106例　96例發病前21天內有男男性接觸行為

男友舔耳「吸力太強」啵一聲...她耳膜炸了失聰！急送醫才知慘了

台生擔任成都世大運第82棒火炬手　得知被選上「開心到腿軟」

中方亮出南海立場　王毅：不要再炒作過時老戲碼

大陸突激增106例猴痘！蔓延6省市「北京+45」　專家曝感染途徑

王毅會見朴振重申「台灣問題」：事關中韓政治基礎和基本信義

比亞迪2023上半年淨利衝453億　6月銷量超越特斯拉3倍

陸跳繩隊集訓快到只剩殘影　扛9項世界紀錄備戰2023世錦賽

王毅：台灣是中國領土一部分　這是台海真正現狀

上海鄉村振興　台商發展機遇

疊石頭同時腦筋急轉彎　連續快速機智問答15題

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

黃鐙輝抖：萁媽賺比我多　認節目收攤「不用曬了」

日本「挽肉と米」登台　民眾清晨6點排隊撲空！

拍照時突遇熊狂奔衝來　眾人一齊大吼成功嚇退

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

新住民被當逃逸移工猛追！17歲少年遭勒頸、頭縫17針

周杰倫概念股掛牌狂飆48%　外媒：葉惠美靠兒晉升富豪

坐擁湖畔景致、生活機能優勢　澄清湖雙塔地標宅「堅山景仰」

陸6月猴痘新增106例　96例發病前21天內有男男性接觸行為

男友舔耳「吸力太強」啵一聲...她耳膜炸了失聰！急送醫才知慘了

台生擔任成都世大運第82棒火炬手　得知被選上「開心到腿軟」

中方亮出南海立場　王毅：不要再炒作過時老戲碼

大陸突激增106例猴痘！蔓延6省市「北京+45」　專家曝感染途徑

王毅會見朴振重申「台灣問題」：事關中韓政治基礎和基本信義

比亞迪2023上半年淨利衝453億　6月銷量超越特斯拉3倍

陸跳繩隊集訓快到只剩殘影　扛9項世界紀錄備戰2023世錦賽

王毅：台灣是中國領土一部分　這是台海真正現狀

上海鄉村振興　台商發展機遇

陸6月猴痘新增106例　96例發病前21天內有男男性接觸行為

聯合報指「政府做生物戰劑」瘋傳　鄭文燦：台對假訊息需更高防衛能力

男友舔耳「吸力太強」啵一聲...她耳膜炸了失聰！急送醫才知慘了

大谷翔平5局4保送失5分敗投候選　歪頭懊惱走下投手丘

迪麗熱巴遭路人摸背！　機場穿搭太清涼…民眾失控包圍伸手碰

再一次鎖起來！車位被佔2天　他爆氣留條字條反挨告恐嚇判刑

婦人投資200萬虛擬幣　女兒驚覺被耍了...約「鮮肉車手」逮人

普丁稱「普里格津不顧手下」拒入俄國防部　BBC：故意挑撥

台生擔任成都世大運第82棒火炬手　得知被選上「開心到腿軟」

新北稱餵藥案「預防性撤照」　陳時中：市府未詳細調查就予以處分

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

大陸熱門新聞

男炫耀約砲人妻文字直播　下場慘了

母把電風扇讓給孩吹　自己竟活活熱死

丈夫結紮1年愛妻突然懷孕！一查原因氣死

乘客乾吃泡麵！他提醒才知「遭遇」

上海鄉村振興　台商發展機遇

夫妻打110求救我家全是蟲…警員一聽懂了！

妹子排隊腳痠　他化身奴隸獸蹲地當椅

王毅：台獨與台海和平水火不容

黑絲透膚裝臥室擺拍 2000萬粉純欲系美女網紅挨批「情色擦邊」

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

陸跳繩隊集訓快到只剩殘影 扛9項世界紀錄備戰2023世錦賽

女網紅爆私密照外流　她神操作回擊被讚爆

女童房內小便　遭爸「倒掛窗外」

更多熱門

相關新聞

王毅會見朴振重申「台灣問題」

王毅會見朴振重申「台灣問題」

中共中央外辦主任王毅14日在印尼雅加達應約會見韓國外長朴振。王毅特地重申，「台灣問題」是中方核心利益中的核心，事關中韓關係的政治基礎和基本信義。希望韓方恪守一個中國原則，審慎妥善處理。

王毅：台獨與台海和平水火不容

王毅：台獨與台海和平水火不容

中國縱橫南海當霸主！布林肯：確保航行自由

中國縱橫南海當霸主！布林肯：確保航行自由

王毅出席東盟會議　盼達成「南海行為準則」

王毅出席東盟會議　盼達成「南海行為準則」

王毅印尼會布林肯　再提「台灣問題」

王毅印尼會布林肯　再提「台灣問題」

關鍵字：

王毅南海

讀者迴響

熱門新聞

李坤城兒爆：爸原追的是林靖恩姐姐！

即／郭鬼鬼道歉！坦承4大事件：認了有女兒

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

ryuchell替兒慶生2天後猝逝　前妻首發聲

蔡阿嘎日本街訪又被罵！日文留言湧現：別再來了

「阿宏」約女按摩！爽完丟包害她大哭

郭鬼鬼突認外流照！AV導演：還我公道

海巡少校撿屍醉女　3小時硬上2次慘了

綠前資深議員游祥耀離世　正義武士持續流傳

即／騎士中興橋自撞分隔島　頸部爆血當場死亡

選秀歌手女友墜樓亡！家屬首發聲：分手借錢逼刪照

夫妻吵架！太太「一手扯斷」老公生殖器

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

爸媽「幫付500萬」買青埔房　38K男月繳3萬崩潰

李坤城兒曝爸「不能和林靖恩分手」原因

更多

最夯影音

更多
疊石頭同時腦筋急轉彎　連續快速機智問答15題

疊石頭同時腦筋急轉彎　連續快速機智問答15題
雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

黃鐙輝抖：萁媽賺比我多　認節目收攤「不用曬了」

黃鐙輝抖：萁媽賺比我多　認節目收攤「不用曬了」

日本「挽肉と米」登台　民眾清晨6點排隊撲空！

日本「挽肉と米」登台　民眾清晨6點排隊撲空！

拍照時突遇熊狂奔衝來　眾人一齊大吼成功嚇退

拍照時突遇熊狂奔衝來　眾人一齊大吼成功嚇退

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面