打造孩子夢想基地　台灣夢計畫埔里慈恩社區揭牌

▲中信慈善基金會「台灣夢—兒少社區陪伴計畫」將協助埔里鎮慈恩社區打造孩子的夢想基地。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中國信託慈善基金會深入全台偏鄉，推動「臺灣夢-兒少社區陪伴扎根計畫」，埔里鎮慈恩社區通過二年試期後揭牌，未來該基金會將經由補助，提供課後陪伴、才藝學習及餐食等服務，讓社區照顧社區的孩子、打造孩子夢想基地；南投縣長許淑華感謝基金會等單位協助，讓社區的孩子有第二個家，實現幸福夢想。

「臺灣夢-兒少社區陪伴扎根計畫」揭牌活動於7月12日，在非洲鼓開場下熱鬧展開，慈恩社區社會福利也邁入新里程；許淑華、中信慈善基金會董事長辜仲諒、衛福部社會救助及社工司司長蘇昭如，以及縣議員林芳伃、蘇昱誠、陳宜君、蔡銘軒、黃世芳、吳國昌、副議長潘一全服務處主任黃明輝、埔里鎮長廖志城、社會及勞動處處長林志忠、慈恩社區理事長楊崇禮、枇杷里里長陳炫魁等地方人士都出席參加。

許淑華、辜仲諒等人隨後也到社區教室了解孩子們的學習成果：小朋友利用茭白荀殼纖維做成各種手工藝品，得到好評；現年7歲、國小二年級的張宥慈說，她在社區教室學到很多東西，除了手工作品，她也會幫爸爸、媽媽下廚。

辜仲諒表示，該基金會從104年起投入「臺灣夢-兒少社區陪伴扎根計畫」，主要是因為很多父母親到外面打拚，孩子則交給阿公、阿嬤照顧，希望幫助需要的家庭、讓孩子有更好未來；他也感謝縣府等單位協助，讓台北的企業能和地方連結、讓資源進來，協助未來的主人翁成長。

許淑華表示，感謝衛福部連結中信慈善基金會的社會資源，讓社區學子得到更好照顧；慈恩社區在縣府社會及勞動處輔導下，兒少社區陪伴扎根經過二年的試辦，終於獲得通過，社區獲得每年100萬元補助，成為南投市營南社區、竹山中崎社區之後，南投縣第三個兒童築夢基地。

縣府說明，臺灣夢計畫主要是培養社區兒童的多元能力、均衡飲食發展及凝聚社區意識，並扶助社區內弱勢的學童，提供課後陪伴或才藝及餐食等多元服務計畫，讓社區裡的左右鄰居照顧自己家園的孩子，使社區志工成為孩子的重要他人，期望未來能帶動更多社區一起來關懷兒童。