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首屆U15亞洲盃女子壘球錦標賽6／13埔里開打　東京世界盃門票7搶2

▲首屆U15亞洲盃女子壘球錦標賽於埔里開打。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲首屆U15亞洲盃女子壘球錦標賽於埔里開打。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

第一屆U15亞洲盃女子壘球賽（2023 U15 Women Softball Asia Cup）將在6月13日於南投埔里鎮展開，南投縣政府指出，這次賽事計有7支國際隊伍參賽，同時是U15年齡層級首度舉辦，也是埔里福興溫泉壘球場首度舉辦國際賽，歡迎民眾到場為選手加油。

賽事記者會今天在埔里的鎮寶飯店召開記者會，副縣長王瑞德代表縣長許淑華出席，埔里鎮長廖志城也以地主身份，歡迎日本、韓國、香港、菲律賓、新加坡、印度等6支國際球隊到南投與地主中華隊比賽，也希望透過國際競技，將南投的觀光推向國際。

▲首屆U15亞洲盃女子壘球錦標賽於埔里開打。（圖／記者高堂堯攝）

王瑞德說，特別感謝亞洲壘球總會、壘球協會、體育會等單位協助，促成國際賽事在南投舉辦，也感謝亞洲壘球總會會長、也是南投縣議會副議長潘一全協助；在體育署、南投縣縣政府共同配合下，比賽場地福興壘球場也進行內部細項整修，期待未來能在南投舉辦更多國際賽事。

縣府表示，台灣女壘實力堅強，去年在伯明罕世界運動會拿下銅牌後，世界排名躍升至第3名，南投縣更是台灣女壘的搖籃，這次中華隊16位正選選手，就有1名南投縣埔里國中出身的好手古羽涵，

U15亞洲盃女壘賽程從6月13日起至17日止，前兩名將取得10月在日本東京辦理的U15世界盃女子壘球錦標賽亞洲代表權；中華台北首戰將於13日下午4點對新加坡，其他賽程分別為14日中午12時對印度、下午4時30分對韓國、15日上午10時30分對香港、下午3時對菲律賓，16日下午1時30分對日本，17日上午11時為銅牌戰、下午1時為金牌戰，歡迎民眾踴躍到場，或透過WBSC線上影片平台GameTime實況串流轉播，為中華小將們加油打氣。

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