首屆U15亞洲盃女壘錦標賽開幕　許淑華勁裝開球為台灣小將加油

▲首屆U15亞洲盃女子壘球錦標賽13日於埔里開幕，由南投縣長許淑華開球。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

第一屆U15亞洲盃女子壘球賽（2023 U15 Women Softball Asia Cup）13日起在南投縣埔里鎮福興棒壘場開打，開幕典禮由地主代表南投縣長許淑華擔任開球嘉賓。

在首日賽程的開幕儀式中，還有立委馬文君、教育部體育署主秘房瑞文、世界棒壘球總會（WBSC）秘書長劉明珠、亞洲壘球總會會長潘一全、埔里鎮長廖志城等人出席，許淑華以一襲中華隊勁裝出席並投出一記好球，為大會博得好彩頭；馬來西亞籍的劉明珠特別致贈感謝狀給許淑華，並以中文致詞強調世界棒壘球總會、亞洲壘球總會非常感恩埔里、南投及台灣如此大力支持首次舉辦的U15亞洲盃女子壘球錦標賽，「多謝、感謝！」。

縣府指出，中華隊本次由總教練陳美分帶領，選手由台北市北投國中、桃園市立南崁國中、南投縣立埔里國中、苗栗縣通霄國中、新北市福營國中所組成；許淑華特別在開幕戰前致贈加菜金給中華小將們，並高聲為她們加油打氣，鼓勵小將們全力以赴，爭取前進東京世界盃的資格。

首日賽事結果依序是菲律賓勝印度6比0、日本勝新加坡14比0、香港勝印度2比1、菲律賓勝韓國2比1，中華隊對新加坡的場次則因開幕典禮後下起大雨，於升唱雙方隊旗歌後暫停比賽，延到14日再戰，中華隊未受影響，仍擊敗新、印和韓隊獲3連勝。

許淑華表示，為迎接首屆U15亞洲盃女子壘球錦標賽，縣府在WBSC、亞洲壘球總會、中華民國壘球協會指導建議下，趕在5月初進行草皮養護、紅土補填、欄杆、休息室等工程修繕，務求賽事圓滿成功；潘一全也說，親身經歷福興棒壘場從催生到現在徹底補強改善，如今能夠來舉辦國際賽事，實在非常不簡單，後續還需體育署、縣府協助再提升打造國家隊最佳集訓環境，並吸引舉辦各級慢壘系列賽，讓棒壘運動結合觀光，為埔里和南投增加魅力與能見度。

縣府教育處指出，中華隊今起賽成為上午10時30分對香港、下午3時對菲律賓、16日下午1時30分對日本，17日上午11時為銅牌戰、下午1時為金牌戰，歡迎民眾到場為中華小將加油，或收看中華壘協臉書粉絲專頁直播。