想說在拍抖音！板門店外國觀光客回憶「叛逃美軍」：以為遇到瘋子

▲參訪民眾19日在南韓京畿道坡州市位處兩韓邊境的統一展望台，觀看兩韓邊境地勢圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國一名年僅23歲的駐韓美軍金恩（Travis King）在南韓犯下多起前科，當他抵達機場、準備遣返美國受審時，卻趁隙逃脫、混入板門店邊境導覽團，最終成功越境潛入北韓（朝鮮），許多同行的外籍觀光客親眼目睹他的瘋狂舉動，直言「還以為那個傻蛋在拍抖音影片」。此次事件突顯出，南北韓邊境管控存在漏洞。

金恩怪異的舉動，就連其他外國觀光客都感到相當驚訝。紐西蘭媒體《1 News》採訪了一名昨（18）日和金恩參加同批次板門店「共同警備區域」（JSA）的女遊客萊斯里（Sara Leslie），她回憶當時的情景表示，那時觀光客隊伍受到軍人監控，突然一名身穿黑衣的男子夾雜在隊伍中到處走動，事件拉開序幕。

該名身穿黑衣的男子就是金恩，事後萊斯里等外籍觀光客萬萬沒想到，眼前這名行為瘋癲的男子竟然是駐韓美軍的士兵，「他突然朝著北韓的方向全力奔跑，我完全無法將他的形象和軍人聯想在一塊，那時候我還以為他正在拍攝TikTok（抖音）影片，在我的第一印象中，他完全就是一個愚蠢至極的傻蛋。」

萊斯里透露，「當時金恩完全沒有打算停下來，他不斷使盡全力往前奔，不久後站哨的軍人發現不對勁，開始追趕金恩，而金恩的蹤影也消失在我的視野中，我們這批團體觀光客隨後被帶往附近的建築物，大家神情相當激動，甚至還有人唸著，『我的老天～』。」

▲南韓京畿道坡州市臨津閣的旅遊巴士上，貼著軍事緩衝區（DMZ）的宣傳橫幅。（圖／達志影像／美聯社）

美國專門報導北韓消息的媒體《NK News》則引述一名瑞典女遊客米凱拉（Mikaela Johansson）的說法，米凱拉經歷這趟驚魂之旅後在臉書發文回憶過程，她表示該名男性觀光客使盡全力跑向軍事分界線的模樣仍歷歷在目，「那個男生，就是和我們一整天待在同個觀光旅遊團的人，當右邊傳來他『哈哈哈』吵鬧的笑聲後，那個男的竟然跑向兩棟建築物之間。」

米凱拉回憶，「霎那間，所有人才終於反應了過來！實際上，大概經過1秒鐘才驚覺大事不妙。當我們收到進去自由之家的指令後，便朝著軍用巴士的方向回頭狂奔。」

米凱拉透露，事後JSA當局甚至要求觀光客，別對外洩漏事件發生時的相片。

美國退役的陸軍中校薩普（Steve Tharp）曾在聯邦安全局工作，他在報導中表示，此次事件凸顯出JSA守衛部隊在邊境管控上存在著明顯漏洞。