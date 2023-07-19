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2023上半年「訪日觀光客」破1000萬人！　台灣177萬僅次南韓

▲▼日本黃金周東京淺草寺雷門。（圖／達志影像／美聯社）

▲外籍訪日觀光客人數已在上半年突破1000萬人。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本2023年上半年度外籍觀光客人數突破1000萬人次，高達前一年同期的21倍。而6月單月的訪日觀光客人數也來到207萬人。其中不論是上半年度還是6月訪日人數，台灣皆占第二名，僅次於南韓。

根據《時事通信社》報導，日本政府觀光局19日公布最新數據顯示，2023年度上半年（1至6月）的訪日外籍觀光客人數為1071萬2000人，已經成功回到疫情前2019年同期的64.4%，同時也是2022年同期的21倍。

其中南韓旅客占最多，共312萬8500人，台灣則是位居亞軍，有177萬600人。緊接在後的是美國的97萬2200人、香港90萬9700人。而中國大陸則是59萬4600人，目前中國政府仍然限制赴日團體旅遊，因此不及2019年同期數據。

報導指出，自從2022年秋天日本當局大幅解除觀光客的入境限制，並在2023年4月全面解禁，來自東亞地區與美國的觀光客大規模回籠，而日幣貶值也促進了日本旅遊的風潮。

光是6月一個月的訪日外籍觀光客就來到207萬3300人，是前一年同期的17倍，同時也是新冠疫情爆發後，首次單月突破200萬人次。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。（圖／Bic Camera提供）

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