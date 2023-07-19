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尹錫悅登上美軍「戰略核潛艦」　嗨喊：讓北韓核武夢碎

▲▼美國戰略核潛艦「肯塔基號」停靠釜山，南韓總統尹錫悅19日帶著妻子金建希登艦。（圖／CFP）

▲美國戰略核潛艦「肯塔基號」停靠釜山，尹錫悅稱要讓北韓核武夢碎。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

美國白宮國安官員昨（18）日在首爾首度證實，美國俄亥俄級戰略核潛艦「肯塔基號」（SSBN-737）已經停靠南韓釜山作戰基地，為華府對擴張遏制（延伸嚇阻，extended deterrence）政策的承諾，是睽違42年再度有美軍SSBN停靠南韓。為此，南韓總統尹錫悅今（19）日下午前往釜山、登上該艦艇，表示此舉能有效嚇阻北韓的核武美夢。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，尹錫悅19日下午和妻子金建希前往位於釜山廣域市南區的海軍作戰司令部釜山作戰基地，巡視停靠中的美軍戰略核潛艦肯塔基號，甚至還以南韓元首之姿登上艦艇，他向現場關係人士表示，「肯塔基號是目前美國現役中擁有最精良火力的戰略資產，這艘潛艦訪韓讓我感到意義深遠。據我所知，我是美國所有友邦中第一個登艦的國家元首。」

▲▼美國戰略核潛艦「肯塔基號」停靠釜山，南韓總統尹錫悅19日帶著妻子金建希登艦。（圖／CFP）

▲▼美國戰略核潛艦「肯塔基號」停靠釜山，南韓總統尹錫悅19日帶著妻子金建希登艦。（圖／CFP）

▲▼美國戰略核潛艦「肯塔基號」停靠釜山，南韓總統尹錫悅19日帶著妻子金建希登艦。（圖／CFP）

南韓國防部長李鐘燮18日證實，美國俄亥俄級戰略核潛艦「肯塔基號」（SSBN-737）已於18日下午停靠南韓釜山作戰基地，這也是時隔42年來的首次有美國戰略核潛艦（SSBN）停靠在南韓釜山港。

美國白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt M. Campbell）18日在聯合記者會上表示，「時隔數十年，美國戰略核潛艦目前正在停靠釜山港。隨著NCG的成立，未來跨政府部門的努力將會長時間持續進行。我方深信，貫徹意志、兌現承諾非常重要。」

►42年來首次！美「戰略核潛艦」肯塔基號停靠釜山　展現核威懾承諾

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