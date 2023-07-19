米客邦紅魔手機「未審先售」NCC將開罰…負責人、父母失聯未做筆錄

記者蘇晟彥／台北報導

米客邦（伊瑪格科技有限公司）今年在募資平台flyingV 開放預購「紅魔8Pro電競手機」，但直至7月，仍有大批消費者遲遲未收到貨，至官方申請退費都收到罐頭訊息回覆，最後得知手機並未送審NCC的事實。對此，NCC針對此案回覆，會在下周決議是否開罰、實際罰金。

▼米客邦募資商品遭爆未經NCC審核就販售，直至今日更尚未出貨，引起民眾投訴。（圖／翻攝自官網）

在今年六月，以代理中國商品、時常以集資做為販售手段的米客邦（伊瑪格科技有限公司）全新募資商品「紅魔8 Pro電競手機」（下簡稱紅魔手機）惹議，遭爆料未經審驗核准就進口、販賣，NCC當時表示，依照電信管理法第65條第2項及第80條第1項規定，未經審驗核准即進口之智慧型手機，裁罰最高新台幣100萬元；同法第66條第1項及第81條第1項規定，販賣未經審驗合格之智慧型手機，裁罰最高新台幣20萬元，而「紅魔8 Pro電競手機」更牽扯到矮國台灣相關情事，NCC同時也表示如審驗合格手機出現有損我國國家尊嚴之情事，本會將命其改正，不改正廢止其審驗，且不得再販賣。

對此，NCC 19日招開例行記者會表示，此案牽扯到販售、輸入兩項行為，目前已請業者到會陳述，也詢問過消保處意見，認定在集資平台上隸屬集資行為，且已經有部分消費者收到商品，屬於販售行為，目前是否開罰、實際金額將在下周委員會決議。

▼米客邦曾發文駁斥NCC說法。



而負責協助米客邦在接到訂單後尋找投資方的立岩科技公司負責人，同時也為伊瑪格創始元老員工之一的鄭立宏接受採訪表示，自己是協助米客邦處理訂單資金、認證相關事宜的工作夥伴，但在紅魔手機募資結束後，也就是今年三月份，伊瑪格科技股份有限公司負責人謝政宇人就突然消失。

鄭立宏才發現，在過去合作的幾年間，謝利用自己所學竄改報表數據，大部份的資訊、帳面數字都是造假，只是為了要取信鄭立宏，用來騙取投資方的信任，目前保守估計有7億多元損失，共有約80名受害者。他同時指出，確定伊瑪格的幾位員工，尤其是負責營運客服的林女、行銷主管的石女，及莊姓助理都知情，都知道紅魔手機早在3月份委託實驗室就暫停紅魔手機認證，卻還是對外宣稱正在持續認證企圖欺騙消費者以拖延時間。他也點破謝政宇常用的手法就是，會有小數量的、從別的管道帶進來的手機寄給消費者，營造出「我有出貨、其他人請耐心等待」的假象，用來進行拖延。此外，謝失聯過後，鄭立宏也於3月15、22日以詐欺進行提告，但直至上周詢問警方，謝都未到警局進行筆錄，包含謝政宇的父母都同步失聯。

面對大批消費者申請退費，目前米客邦在粉絲專頁上的回覆為，「因受到消費者申訴導致目前公司帳戶已被主管機關凍結，故目前無法進行退款流程，團隊已進行確認處理並全力配合與主管機關的調查，還請大家稍等我們一下，謝謝。」但據悉，實驗室方已經停止協助驗證，但米客邦仍在粉絲專頁上回覆消費者，等待NCC認證過將會馬上安排出貨。