揭穿新北市府偷換概念　卓冠廷：囤房是年輕人痛苦根源

▲民進黨發言人卓冠廷。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

新北市府今（19日）發新聞稿指出，身兼民進黨發言人的市議員卓冠廷質疑囤房稅議題是「帶風向」，對此，卓指出，新北市府故意用片面資訊誤導民眾，他質疑新建餘屋數量，新北市府卻偷換概念以「空屋率」辯解，實際上，新北市新蓋好的房子最多，囤了4年以上的也最多，導致房價不降反升，違背市場機制，就是年輕人痛苦根源。

新北市府今天發布新聞稿表示，針對卓冠廷對新北市囤房稅帶風向言論「最需要囤方稅的新北市，卻是六都唯一沒有囤房稅的城市」，新北市2016年就已經修正非自住房屋囤房稅率為2.4%，民進黨議員2018年卻支持將稅率降至1.5%，只要中央修法統一囤房稅率，各地方政府也只能依中央囤房稅法課稅。

不過，卓冠廷晚間指出，昨天他揭露新北「新建餘屋」也就是新建案未銷出的房屋，一直都是六都第一，然而最需要囤房稅的新北市，卻是六都唯一沒有囤房稅的城市，結果新北市府用新聞稿帶風向，說他用片面資訊來誤導民眾，「不好意思，市府長官們，你們才是」。

首先，卓冠廷表示，新聞稿稱「民進黨」議員2018年支持稅率降低到1.5%，但故意隱瞞該提案跨黨派30位議員聯署，卻講得像民進黨要求，而且，那已經是第二屆的提案，現在都到第四屆了，侯友宜的居住正義還是空口說白話，只會拿「黨」字來抹，根本低級卸責。

其次，卓冠廷表示，他講新建案hold住不銷（意指保留著不賣），結果新北市府偷換概念拿「空屋率」來辯解。他說明，空屋率跟新建餘屋不一樣，空屋率是「低度用電房屋」的統計，台灣發展至今，很多人從故鄉到城市打拼，老家漸漸無人居住，所以人口密度低的縣市，空屋率反而高，但新北呢？卻是新蓋好的房子最多，囤了超過4年以上的也最多，結果導致炒作，房價不降反升，違背市場機制，就是雙北年輕人痛苦根源。

卓冠廷質疑，新北市成為六都唯一沒有囤房稅的縣市，侯友宜跟市府團隊要負最大的責任，「結果呢？各個高官無視行政中立，強逼公部門發離譜新聞稿，這種行為實在很卑劣」。