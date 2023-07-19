屏東工程行後方工寮聚賭　警察來了！賭客四竄92人被逮

▲屏東警分局查獲一處賭場，查獲92名賭客 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市一處工程行於深夜非營業時間，仍有眾多人車頻繁出入，警方執行「清源專案2.0」獲報蒐證，發現後方工寮是一處大型職業大賭場，向法院聲請搜索票，今(19)日凌晨前往查緝，在場賭客見狀，四處逃竄，警方逮獲林姓場主在內共92名賭客，賭資新臺幣288萬8千餘元等證物，訊後依賭博罪嫌分別送辦。

屏東警分局執行警政署所訂頒之「清源專案2.0」及「警政再出發」專案工作，持續清查轄內治安場所，發現屏東市一處工程行於深夜非營業時間，仍有眾多人車頻繁出入，疑有職業大賭場藏匿在後方工寮內，經派員員多日探查屬實，向屏東地方法院聲請搜索票，於19日凌晨見時機成熟，持搜索票出動大批警力攻堅，在場賭客見狀，紛紛逃竄，警方當場查獲林姓場主及賭客共92人，現場查扣賭具及賭資288萬8千多元，全部帶回偵辦，他們承認以以「天九牌」聚賭，訊後依法分別送辦。

屏東警分局長蔡培元表示，「清源專案2.0」及「警政再出發」等專案工作為該分局主力執行目標，對於轄區內任何可疑犯罪徵候均不放過，並透過機先清查及警民合作友善通報，主動發掘轄區之不法情事；呼籲民眾切勿參與非法活動或涉入治安顧慮場所，以共同維護社會秩序，此次查獲職業大賭場，也還給居民一個乾淨、清新的社區治安環境。